Es una realidad que el fútbol chileno se encuentra en uno de sus peores momentos en años. Debido a incidentes en los estadios, partidos sin público, vagas sanciones y más problemas. Por esta razón es que el ex futbolista, Marcelo Zunino, realizó una dura crítica al torneo.

A través de su cuenta de Instagram, el ídolo de Audax Italiano, no se guardó nada y entregó una tajante opinión sobre las condiciones del fútbol chileno, tras visualizar el partido entre Everton y Huachipato.

“Otra vez un estadio vacío. Fútbol chileno sin alma, sin identidad y sin pasión. Pero con dinero de TNT Sports y las casas de apuestas. Qué me importa el hincha. ANFP váyanse todos”, escribió Zunino en sus redes sociales.

El exjugador dejó en claro sus molestias contra la ANFP, casas de apuestas y el canal oficial encargado de transmitir los encuentros, TNT Sports.

Las críticas nacen principalmente por los diversos partidos sin público que se han dado en el fútbol chileno a solo 3 fechas de su comienzo.

Marcelo Zunino es tajante con el fútbol chileno

El exdefensor no se quedó callado ante sus inquietudes y apuntó con todo a los responsables del mal momento del fútbol nacional.

¿Qué partido marcó lo dicho por Zunino?

Principalmente la crítica comienza por el partido sin público entre Everton y Huachipato por los incidentes ocurridos en Viña del Mar en la caída de los ruleteros por 3-0 frente a Universidad Católica en 2025.

En síntesis