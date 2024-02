Mario Soto es el eterno capitán de Cobreloa de todos los tiempos. El ex volante loino vio atentamente el debut ante Huachipato y respaldó a los dirigidos por Emiliano Astorga.

Soto, quien también fue DT de Cobreloa, sabe que es difícil arrancar con un equipo que tuvo 12 incorporaciones y 8 bajas para su estreno.

Claramente, el ex mediocampista quedó tranquilo más no conforme, ya que sabe que el equipo naranja debe hacer de Calama un fortín inexpugnable para sus rivales.

“En líneas generales, bien. Hablamos que al frente estuvo el actual campeón del fútbol chileno. Es lógico que como local para Cobreloa no es tan simpático empatar, pero fue el primer partido y la gracia era no perder”, indicó Soto en Bolavip.

Cobreloa debe demostrar su valía en la Primera División (Photosport)

Soto igualmente no se quiso jugar por ningún futbolista de Cobreloa en particular, pero resaltó el colectivo en momentos claves del juego.

“Cuesta definir a ese alguien especial mirándolo por televisión, pero siento que hay que tener paciencia con este equipo en formación que apareció justo para empatar el partido”, adicionó.

¿Qué le pide Mario Soto a Cobreloa pensando en la Primera División?

El ex crack del Palmeiras respaldó a Emiliano Astorga y al plantel de Cobreloa. No se quiere quedar sólo con lo exhibido anoche en Calama, si no que apunta a que el equipo debe acelerar el tranco.

Como ídolo del Loa, Soto quiere que Calama sea ese lugar donde sólo gane Cobreloa y nadie más.

“O sea, en Calama, Cobreloa tiene que sacar la mayoría de los puntos. Es una obligación, es una responsabilidad y un deber”, admitió Soto.

En esa línea, igualmente, Soto es claro. “Hay que tener una paciencia con exigencia. Este equipo no se puede quedar en que ya empatamos y seguir repitiendo. Eso no, hay que ganar este es un equipo grande”, terminó.