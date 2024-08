Mauro Brasil fue presentado en Cobreloa. El futbolista está disponible para debutar en la visita de los Zorros a Cobresal este domingo a las 15:00 en El Salvador.

El defensor se refirió a su experiencia con la Celeste: “Me ha tocado estar en la Selección de Uruguay, fue algo inolvidable, una experiencia muy linda, es un sueño que uno tiene de chico”.

También mencionó que en Cerro Largo estaba en la órbita de los torneos internacionales: “Estar en la Selección de mi país fue muy lindo, he estado de capitán muchos años donde yo estaba, peleando copas internacionales”.

En ese sentido se puso un importante objetivo en el cuadro loíno: “Vine a lo mismo, a dejar a Cobreloa en una copa internacional, como se merece, dejarlo lo más arriba posible, ese objetivo me lo puse yo”.

Mauro Brasil fue presentado en Cobreloa. (Foto: Cobreloa)

Brasil miró la tabla de posiciones y no ve lejano la meta de clasificar a una de las copas: “Cuando vine, me dijeron es salvarnos del descenso. Miré la tabla y no estamos lejos de copas. Ojalá podamos entrar y dejar a la institución donde se merece”.

¿Cómo está Cobreloa en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024?

Cobreloa actualmente se ubica en la duodécima posición de la clasificación con 18 puntos. Los Zorros están a dos unidades de la zona de descenso y a siete puntos de puestos internacionales.