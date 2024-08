Mauro Brasil llega con toda la expectativa a Cobreloa. El zaguero central uruguayo se propone clasificar a una competencia internacional con los Zorros y además comenta la variable de polifuncionalidad que tiene como futbolista.

“Uno como futbolista profesional tiene que jugar donde lo ponga el técnico. Me ha tocado jugar de zaguero mucho tiempo, demasiado y cuando fui a México me pusieron de lateral, tuve un gran rendimiento de lateral, me sentí muy cómodo. Donde me ponga el profe, creo que voy a dar el máximo y espero estar a la altura”, expresó el refuerzo de los Zorros.

También aclaró que ha jugado como lateral por las dos bandas y en diversos sistemas tácticos: “Me ha tocado jugar en todas las formaciones. Me ha tocado estar en línea de tres, me ha tocado apoyar al equipo y jugar de lateral izquierdo mucho tiempo en Rampla Juniors, jugué de lateral derecho, en México terminé jugando de volante”.

Si bien aclaró que juega como defensor central, se mostró en total disposición con Dalcio Giovagnoli: “Sinceramente soy zaguero, pero donde me ponga al técnico voy a tratar de dar lo mejor”.

Mauro Brasil le puede aportar polifuncionalidad a Cobreloa. (Foto: Cobreloa)

Un defensor muy aguerrido

Mauro Brasil describió sus características como futbolista: “Soy un defensa que es muy aguerrido, muy fuerte, me gusta mucho ir al área rival, soy de hacer goles”.

“Me ha tocado jugar en México de lateral derecho, lo he hecho de buena forma, como yo siempre digo a los equipos donde voy, dejo todo, doy el máximo, entrego todo de mí en cada partido. Capaz que tienes partidos buenos y malos, pero estoy tranquilo que doy el máximo en cada partido”, añadió.