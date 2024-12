Cobreloa busca renovar a algunos futbolistas. Sin embargo, la actualidad ahora en Primera B es diferente al presupuesto que tenían en Primera División. Por aquello, a Mauricio Pozo se le han hecho difíciles las conversaciones para extender el vínculo de ciertos jugadores.

El director deportivo se refirió a la situación de Mauro Brasil, quien estaba dispuesto a continuar, pero no pudieron llegar a un acuerdo en lo económico: “Conversé con él, su representante pidió fortuna”, confesó en diálogo con En La Linea Deportes.

Al ser consultado por la postura del jugador de bajarse el sueldo, el funcionario del cuadro Naranja hizo una aclaración. “Sí, pero igual su representante pidió fortuna”, mencionó dando por descartada una continuidad.

Pozo luego explicó el cambio de realidad: “Aquí hay que entender que los jugadores que la gente nos pide y que estuvieron tenían sueldo clase A, que era bastante, mucha plata”.

En ese sentido se refirió a los futbolistas con contrato vigente que quisieron permanecer: “Somos respetuosos de los jugadores que tienen contrato y se quisieron quedar, se va a respetar. Tal vez alguno salga a préstamo, eso todavía no lo tenemos decidido o algún jugador tenga la posibilidad de salir y eso se va a conversar”.

Mauro Brasil no sigue en Cobreloa, ya que el club no tenía los recursos para ofertar lo que pedía su representante. (Foto: Photosport)

Mauricio Pozo consigna conversaciones con futbolistas para estar en el Cobreloa 2025

El director deportivo menciona que tuvo diálogos con futbolistas para estar en el plantel 2025: “Conversé con todos (Bastián) San Juan, (Gustavo) Gotti hasta ayer, (Nicolás) Avellaneda que conversé a la salida del Gimnasio que me quedó de enviar la propuesta, no lo hizo, con (Tomás) Roco y son los jugadores que se fueron. Se conversó, quiero dejar en claro, conversé con ellos, con su representante, se llegó hasta la propuesta que pudimos pagar y no se materializó el que llegaran a Cobreloa”.