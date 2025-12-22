Deportes Concepción se está tomando muy en serio su retorno a Primera División en la temporada 2026 y se mueve en el Mercado de Fichajes para consolidar un equipo que, en primera instancia, pueda mantener la categoría.

Al anuncio de renovación de Patricio Almendra como director técnico titular, ahora el cuadro Lila anunció a un delantero de Primera División para buscar los goles que le permitan al Conce ser un protagonista la próxima temporada.

Mesías jugará el 2026 en Concepción. | Foto: Photosport

El anuncio fue hecho mediante las Redes Sociales del club con bombos y platillos: “¡Tenemos principio de acuerdo! Ignacio Mesías se sumará al Conce 2026 en condición de préstamo desde Unión La Calera”, dijeron.

“El delantero nacional de 25 años que ya defendió nuestros colores en 2024, hoy regresa a casa para volver a rugir junto a la hinchada del León en esta nueva etapa en Primera División”, sumó el cuadro sureño.

Así las cosas, Ignacio Mesías vuelve a Deportes Concepción y buscará ser una alternativa en el ataque para Patricio Almendra en una temporada donde los sureños tendrán un calendario apretado con la Liga de Primera 2025, la Copa Chile y la flamante Copa de la Liga que debutará el 2026 en el país.

En síntesis

Ignacio Mesías se suma a Deportes Concepción mediante un préstamo desde Unión La Calera.

El club confirmó la renovación de Patricio Almendra como director técnico para el 2026.