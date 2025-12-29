El año 2025 está a punto de terminar y, por consecuencia, eso significa que cada vez queda menos para que los equipos del fútbol chileno se vuelvan a juntar pensando en lo que será la temporada 2026 llena de desafíos.

Un equipo que quiere golpear el 2026 es Deportes Concepción, conjunto sureño que vuelve tras una larga ausencia a la máxima categoría del fútbol chileno y lejos de ser un espectador, pretende ser protagonista.

El día de ayer, el ‘Conce’ anunció la incorporación de Aldrix Jara desde Cobreloa, pero no fue el único: “Norman Rodríguez ya es oficialmente jugador de Deportes Concepción. El central de 27 años llega cedido desde Carabobo FC para defender la camiseta lila durante la temporada 2026”, anunció el cuadro Lila.

“Tras consolidarse en el fútbol uruguayo defendiendo las camisetas de River Plate, Racing, Rampla Juniors y Uruguay Montevideo, el jugador suma la experiencia de haber competido en la última edición de la Copa Libertadores”, agregaron.

Así las cosas, Deportes Concepción suma a un zaguero de experiencia y uruguayo para sus filas en donde deberá luchar para mantenerse en la Primera División y, además, competir tanto en la Copa Chile como en la flamante nueva Copa de la Liga.

En síntesis

Norman Rodríguez se integra a Deportes Concepción como defensa central para la temporada 2026.

El zaguero uruguayo de 27 años llega cedido desde el club venezolano Carabobo FC.