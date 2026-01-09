Pese a que en un comienzo todos los equipos comenzaron lentamente a mover sus grúas, a medida que pasa el tiempo y ya se avecina la Supercopa y el inicio de La Liga de Primera, sobre todos los grandes metieron quinta para conseguir refuerzos.
Colo Colo apostó por reforzar primero la defensa, en tanto Universidad de Chile apuesta por tres delanteros de lujo. ¿La UC? se quedó con uno de los mejores jugadores del campeonato pasado, Matías Palavecino.
Este es el mapa completo de los equipos de primera división:
Audax Italiano
Llegaron: Diego Coelho (Cobresal) y Marcelo Damián Ortiz (Atlético Tucumán)
Se fueron: Leonardo Valencia, Jorge Espejo, Eduardo Vargas
Cobresal
Llegaron: Antonio Castillo (Huachipato), Bryan Carvallo, Esteban Valencia (Ñublense), Agustín Nadruz (Unión Española), Juan Fuentes (La Serena), Steffan Pino (D. Iquique), Renato Huerta (U. de Chile).
Se fueron: Alejandro Márquez (Rangers), Vicente Fernández (Everton), Jorge Henríquez, Cristian Toro, Cristopher Barrera (Everton), Andrés Vilches, Juan Carlos Gaete, Félix Triñanes, Diego Coelho (Audax), César Munder (Palestino)
Colo Colo
Llegaron: Matías Fernández Cordero (Independiente del Valle), Joaquín Sosa (Independiente Santa Fe)
Se fueron: Alan Saldivia (Vasco da Gama, BRA), Brayan Cortés (Argentinos Juniors), Emiliano Amor, Óscar Opazo, Sebastián Vegas, Mauricio Isla, Manley Clerveaux (Puerto Montt), Alexander Oroz (La Serena), Vicente Pizarro (Rosario Central).
Coquimbo Unido
Llegaron: Hernán Caputto, Guido Vadalá (Blooming), Luis Riveros (Audax Italiano), Matías Fracchia (Coritiba, BRA), Pablo Rodríguez (U. San Felipe), Lucas Pratto (Sarmiento)
Se fueron: Esteban González (DT, Querétaro, MEX), Matías Palavecino (U. Católica), Cecilio Waterman (U. de Conce).
Deportes Concepción
Llegaron: Matías Cavalleri (CS Alagoano), Ignacio Mesías (U. la Calera), Cristián Suárez (Palestino), Jorge Henríquez (Cobresal), Leonardo Valencia (Audax Italiano), Misael Dávila (D. Iquique), César Dutra (Boavista), Ethan Espinoza (S.Wanderers), Javier Rojas (Colo Colo), Aldrix Jara (Cobreloa), Norman Rodríguez (Carabobo), Mauricio Vera (Boston River), Fausto Grillo (Atlético Tucumán), Nery Veloso (San Luis).
Se fueron: Claudio Fernández, Diego Zambrano, Nicolás Astete, Fabián Núñez, Joaquín Muñoz, Felipe Saavedra y Fernando Cornejo.
Deportes La Serena
Llegaron: Felipe Gutiérrez (DT), Alexander Oroz (Colo Colo), Gonzalo Escalante (Cádiz), Joaquín Gutiérrez (Huachipato), Yahir Salazar (U. de Chile).
Se fueron: Jeyson Rojas (Colo Colo), Cristián Gutiérrez (La Calera).
Deportes Limache
LLegaron: Facundo Marín (Central Córdoba), Ramón Martínez (Paysandú), Joaquín Montecinos (O’Higgins), Gonzalo Sosa (Ñublense), César Fuentes (D.Iquique), Yerko González (San Felipe), Marcelo Flores (Deportes Recoleta), Claudio González (Everton), Jean Meneses (Vasco da Gama), Marcos Arturia (Banfield), Axel Alfonzo (Olimpia)
Se fueron: Dylan Portilla, Guillermo Pacheco, Brian Torrealba, Nicolás Peñailillo, Gonzalo Paz, Yorman Zapata, Nicolás Peranic (San Luis), Francisco Romero, Agustín Arce, Facundo Pons, Yonathan Andía, Nelson Da Silva (Palestino), Felipe Fritz (Cobreloa).
Everton
Llegaron: Vicente Fernández (Cobresal), Cristopher Barrera (Cobresal), Esteban Kirkman (D. Recoleta)
Se fueron: Claudio Gonzáez, Joan Cruz, Raimundo Rebolledo, Matías Campos López (La Calera), Matías Castro, Sergio Hernández, Enrique Serje, Alex Ibacache, Lucas Soto, Axl Ríos, Rodrigo Piñeiro, Diego García.
Huachipato
Llegaron: Cristian Toro (Cobresal), Carlos Herrera (Curicó), Harold Antiñirre (Puerto Montt), Ezequiel Cañete (Unión Santa Fe, ARG).
Se fueron: Jimmy Martínez (U Católica), Joaquín Gutiérrez (Deportes La Serena).
Ñublense
Llegaron: Juan José Ribera (DT), Carlos Salomón (D. Copiapó), Hernán Muñoz (Curicó), Joaquín González (Curicó), Manuel Rivera (La Serena), Franco Rami (CA Belgrano), Felipe Campos (U. La Calera).
Se fueron: Ronald Fuentes (DT), Diego Tapia, Carlos Labrín, Bernardo Cerezzo (U Católica), Esteban Valencia (Cobresal), Osvaldo Bosso, Bayron Oyarzo (La Calera), Federico Mateos, Patricio Rubio (Unión Española), Pedro Sánchez (Recoleta), Rodrigo González, Gonzalo Sosa (Limache).
O’Higgins
LLegaron: Lucas Bovaglio (DT), Jorge Peña (U. La Calera)
Se fueron: Moisés González, Francisco Meneghini (DT).
Palestino
Llegaron: Cristián Muñoz (DT), Sebastián Gallegos (La Serena), César Munder (Cobresal), Nelson da Silva (Deportes Limache).
Bajas: Lucas Bovaglio (DT), Facundo Castro, Benjamín Soto, Dixon Contreras, Cristián Suárez (D. Concepción), Pablo Parra, Junior Marabel, Junior Arias.
Unión La Calera
Llegaron: Nicolás Avellaneda (Chacaritas Juniors), Matías Campos López (Everton), Yerko Leiva (Curicó Unido), Cristián Gutiérrez (La Serena), Byron Oyarzo (Ñublense), Nicolás Palma (Cobreloa), Rodrigo Caseres (San Martín de San Juan), Juan Requena (Deportivo Táchira, VEN), Francisco Pozzo (Vélez Sarsfield)
Se fueron: Ignacio Mesías (D. Concepción), Ariel Cáceres (D. Concepción), Leandro Benegas, Felipe Campos (Ñublense), Jorge Peña (O’Higgins).
Universidad Católica
LLegaron: Justo Giani (Aldosivi, ARG), Jimmy Martínez (Huachipato), Bernardo Cerezo (Ñublense), Matías Palavecino (Coquimbo).
Se fueron: Valber Huerta, Tomás Asta-Buruaga.
Universidad de Concepción
Llegaron: Juan Cruz Real (DT, Belgrano), Jorge Espejo (Audax Italiano), Patricio Romero (Cobreloa), Moisés González (O’Higgins), Cecilio Waterman (Coquimbo), Santiago Silva (América de Cali), Pablo Parra (Palestino) Leonel González (Melgar).
Bajas: Cristián Muñoz (DT, Palestino), Cristian Campestrini, Cristopher Medina (Curicó).
Universidad de Chile
Altas: Francisco Meneghini (DT), Eduardo Vargas (Audax Italiano), Lucas Romero (Recoleta)
Bajas: Gustavo Álvarez (DT), Ignacio Tapia, Lucas Di Yorio, Nicolás Guerra, Rodrigo Contreras, Mauro Morales, Federico Mateos, Leandro Fernández.