Eduardo Vargas vuelve a Universidad de Chile y su regreso ya genera un enorme impacto en el fútbol chileno. Este sábado se confirmó oficialmente que el delantero retornará al club que lo lanzó al estrellato, cerrando así un ciclo de 14 años fuera del Centro Deportivo Azul, periodo en el que construyó una destacada carrera internacional.

El retorno de Turboman no solo despierta ilusión entre los hinchas azules, sino que también instala la sensación de una segunda oportunidad para reencontrarse con su mejor versión en el club de sus amores. Campeón de América con la Roja y protagonista en distintos torneos internacionales, Vargas vuelve con la misión de liderar a la U en la lucha por los títulos y devolver al equipo al protagonismo local.

La diferencia salarial entre Arturo Vidal y Eduardo Vargas es abismal (Foto: Photosport)

En ese sentido, el contexto emocional de su regreso recuerda inevitablemente a lo ocurrido con Arturo Vidal en Colo Colo. Ambos son campeones de América, referentes de la Generación Dorada y símbolos del fútbol chileno, pero sus retornos al país se dan en escenarios muy distintos, tanto en lo deportivo como en lo económico.

¿Cuánto ganan Arturo Vidal y Eduardo Vargas en sus respectivos equipos?

Según información revelada por 24 Horas Deportes, Eduardo Vargas percibirá un sueldo cercano a los 20 millones de pesos mensuales, cifra que corresponde al tope salarial establecido por Azul Azul para sus futbolistas. La única excepción dentro del plantel sería Charles Aránguiz, quien superaría ampliamente ese monto con ingresos por sobre los 40 millones de pesos.

La diferencia se vuelve aún más notoria al mirar hacia Macul. En Colo Colo, Arturo Vidal recibe un salario que supera los 110 millones de pesos cada 30 días, una cifra que refleja tanto su estatus internacional como la apuesta del cuadro albo por contar con su principal figura.

Así, aunque Vargas y Vidal comparten historia, títulos y jerarquía continental, sus regresos a Chile muestran realidades completamente distintas en lo económico. Mientras Turboman vuelve a la U impulsado por el desafío deportivo y el vínculo emocional con el club, la comparación salarial deja en evidencia una brecha abismal entre los dos ídolos de la Generación Dorada en sus respectivos equipos.

DATOS CLAVE