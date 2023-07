Universidad Católica igualó 2-2 ante Cobresal en el estreno de Nicolás Núñez como técnico de los cruzados. El exjugador de la franja vuelve como DT del equipo estudiantil y su equipo no pudo doblegar al líder del fútbol chileno. El partido de hoy dio para todo y uno que criticó con todo fue Miguel Ángel Neira.

El ex volante de la Universidad Católica vio el partido ante los del cobre y, sin duda, quedó igual de preocupado por la perfomance de la franja y aprovecha de repasar al nuevo técnico del club por su idea de juego.

“No me gustó esta versión de Católica. Equipo lento, con jugadores mal ubicados en la cancha, no puede poner al chico Aravena de volante. Se pierde. Las veces que jugó adelante hizo la diferencia inmediatamente. Ese chico no sabe jugar de volante. El primer tiempo fue lento y no vi nada nuevo, absolutamente nada”, sentenció.

Miguel Ángel Neira critica con todo a Universidad Católica (Captura TNT Sports)

Neira fue directo y no se guardó nada criticando el estreno de Núñez sin asco y siente que el resultado sencillamente es un bodrio.

“Es más de lo mismo, nada nuevo, un empate es como perder, sumas un punto apenas. Entonces, para mí, nada”, agregó.

Al menos, MA Neira encontró un punto bueno en lo futbolístico, aunque también le repartió a un emblema de esta UC aparte de Nico Núñez.

“Lo que hizo Cuevas fue bueno y lo de Aravena. Zampedri, desde que se puso la jineta se puso sólo a reclamar. Lo que menos hace es jugar, no sé que le pasó y no se puede perder ese gol. Un delantero de su clase no puede perder ese gol. El partido se acababa”, terminó.