La cuarta fecha de la Liga de Primera 2026 se traslada a Rancagua para un duelo de realidades opuestas. Mientras Colo Colo busca consolidar una identidad que aún no termina de cuajar bajo el mando de Fernando Ortiz, O’Higgins enfrenta el dilema de pelear el torneo local o cuidar sus “joyas” para la hazaña internacional.

Tras el cachetazo inicial ante Deportes Limache, el Popular ha sabido de abrazos frente a Everton y La Calera. Sin embargo, en Macul el paladar es exigente: los seis puntos no han borrado las dudas sobre el juego colectivo. Con Arturo Vidal como eje, la misión en El Teniente no es solo ganar, sino convencer a una hinchada que todavía mira de reojo el proceso del “Tano” Ortiz.

El “Capo de Provincia” vive días históricos. El reciente 1-0 sobre Bahía dejó la clasificación a la siguiente fase de la Libertadores al alcance de la mano. Por ello, se espera que el DT celeste presente una oncena alternativa ante los Albos.

“El ojo está en la Copa”, es el murmullo que corre en Rancagua. Guardar titulares ante el Cacique es un riesgo, pero la recompensa de seguir avanzando en América parece pesar más en la balanza de los de la Sexta Región.