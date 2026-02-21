Minuto a Minuto: O’Higgins y Colo Colo se enfrentan en el Estadio El Teniente
El Capo de Provincia quiere hacerse fuerte en su casa y volver a los triunfos luego del tropezón ante Limache. En tanto los albos buscarán su tercera victoria al hilo.
¡Se reanuda el partido en Rancagua!
Vuelven los equipos del descanso y comienza el segundo tiempo
¡Terminó el primer tiempo!
Se acabó el fútbol en su primera parte, O'Higgins y Colo Colo empatan sin goles en un partido intenso, pero con pocas ocasiones de gol clara.
Ahora lo tuvo O'Higgins
44' Tiro libre de O'Higgins, jugada estratégica al primer palo, aparece Brizuela que pudo cenrar de cabeza, pero prefirió apuntar al arco y se va desviado ante la salida de De Paul.
¡Otra vez lo tuvo Colo Colo!
41' Tiro libre de Tomás Alarcón desde la izquierda, remate al corazón del área de O'Higgins se pasea por ahí apareciendo una pierna salvadora para mandarla al tiro de esquina.
¡Otra vez lo tuvo Romero en Colo Colo!
38' Un centro desde la derecha de Rojas fue conectado en inmejorable posición el centrodelantero Romero, que no le dio bien de cabeza y su remate casi entra en el arco de Carabalí.
Video: La acción que tuvo Colo Colo
El error de Carabalí que casi le cuesta un gol a O'Higgins
Colo Colo se siente con más confianza en el campo de juego
24' El ex O'Higgins Romero juega atrás y desde la medialuna el argentino Claudio Aquino saca un remate que dio en un rival y se fue al córner.
¡Llegó Colo Colo con mucho peligro!
22' Por fin llegó Colo Colo con peligro, descuelgue por la izquierda centro atrás y cuando iba a gatillar Romero, apareció la pierna salvadora de Brizuela para mandarla al tiro de esquina.
O'Higgins sigue llegando al área de Colo Colo
19' Martín Sarrafiore llegó a campo de Colo Colo con balón dominado, pero toma una mala decisión a la hora de querer juntarse con Castillo
¡Amarilla con olor a roja para Arturo Vidal!
El volante de Colo Colo Arturo Vidal le comete una fea falta a Bastián Yáñez, luego de llegar tarde a la jugada, se gana amarilla.
¡Amarilla para O'Higgins!
Felipe Faundez, el lateral izquierdo de Colo Colo es sancionado con tarjeta amarilla luego de una fuerte falta en contra de Felipe Mendez.
¡Se salva Colo Colo!
7' González ejecuta el tiro libre luego de la falta sobre castillo y su remate se estrella en el horizontal, De Paul apenas la vio.
O'Higgins asfixia a Colo Colo
6' O'Higgins hace la misma presión que ante Bahía, Colo Colo intenta salir a pelotazos y los celestes encuentran un peligro tiro libre luego de falta a Castillo
¡Lo tuvo O'Higgins!
1:30, Cuando el reloj recién comenzaba a funcionar, un tiro de esquina desde la izquierda fue conectado desde el suelo por Juan Leiva que le dio mordido y casi bate a Fernando De Paul.
¡COMIENZA EL PARTIDO
El colegiado Mathías Riquelme se lleva el pito a la boca y pone en marcha el balón en la cancha de El Teniente.
Los jueces del cotejo entre O'Higgins y Colo Colo
El juez principal del partido entre Colo Colo y O'Higgins será Mathias Riquelme, quien estará acompañado por sus asistentes, Miguel Rocha y Leslie Vásquez. A su vez, como cuarto árbitro dirá presente Gustavo Ahumada.
Video: Pese al calor la hinchada de O'Higgins se hace sentir
¡Ahora es el turno de Colo Colo! El 11 de Fernando Ortiz
¡Formación de O'Higgins!
¡Sale el parte médico de Colo Colo!
Así está el camarín de Colo Colo a la espera del partido
Así se ve la cancha de El Teniente
¡Hola amigos de Bolavip!
Estamos en el Estadio El Teniente para comentar el minuto a minuto de lo que será el partidazo entre O'Higgins y Colo Colo.
La cuarta fecha de la Liga de Primera 2026 se traslada a Rancagua para un duelo de realidades opuestas. Mientras Colo Colo busca consolidar una identidad que aún no termina de cuajar bajo el mando de Fernando Ortiz, O’Higgins enfrenta el dilema de pelear el torneo local o cuidar sus “joyas” para la hazaña internacional.
Tras el cachetazo inicial ante Deportes Limache, el Popular ha sabido de abrazos frente a Everton y La Calera. Sin embargo, en Macul el paladar es exigente: los seis puntos no han borrado las dudas sobre el juego colectivo. Con Arturo Vidal como eje, la misión en El Teniente no es solo ganar, sino convencer a una hinchada que todavía mira de reojo el proceso del “Tano” Ortiz.
El dilema de Lucas Bovaglio
El “Capo de Provincia” vive días históricos. El reciente 1-0 sobre Bahía dejó la clasificación a la siguiente fase de la Libertadores al alcance de la mano. Por ello, se espera que el DT celeste presente una oncena alternativa ante los Albos.
“El ojo está en la Copa”, es el murmullo que corre en Rancagua. Guardar titulares ante el Cacique es un riesgo, pero la recompensa de seguir avanzando en América parece pesar más en la balanza de los de la Sexta Región.