El fútbol chileno comienza a llegar su fin en esta temporada 2025, en la que hace unos instantes una gran sorpresa se dio a conocer en uno de los equipos de la primera división.

Se trata de Palestino, el conjunto ‘Tricolor’ dio a conocer hace unos minutos la oficialización de la salida del entrenador Lucas Bovaglio, quien no seguirá en el club de cara a la temporada 2026.

El club oficializó esta salida en sus redes, en la que solo tuvo palabras de agradecimiento para el estratega argentino, en la que enumeraron sus grandes logros con el equipo desde su llegada a mitad del 2024.

Ahora, Palestino deberá trabajar en encontrar rápidamente un nuevo entrenador de cara a la temporada 2026, en la que todo parece indicar que su sucesor en el puesto será Cristián ‘La Nona’ Muñoz.

Bovaglio no sigue en Palestino | Foto: Photosport

El comunicado de Palestino por la salida de Bovaglio

“Lucas Bovaglio ha dejado de ser el director técnico de Palestino tras finalizar su vínculo contractual con el club”.

“El club Deportivo Palestino agradece a Lucas y a su cuerpo técnico por su calidad humana, profesionalismo y por los importantes logros alcanzados desde su llegada en 2024″.

“Durante su proceso, Palestino avanzó a los octavos de Final de la Copa Sudamericana luego de superar a Cuiabá de Brasil en una llave muy exigente. En el torneo nacional finalizamos en el cuarto lugar, asegurando nuevamente nuestra presencia internacional. En la Copa Sudamericana obtuvimos triunfos inolvidables, como las victorias ante Cruzeiro y Unión de Santa Fe. Finalmente cerramos la temporada 2025 clásificando a la fase previa de la Copa Sudamericana 2026″.

“Queremos destacar también el compromiso de Lucas con el desarrollo formativo del club, fortaleciendo el crecimiento profesional desde nuestro proyecto formativo e impulsando a los jóvenes que siguen dando pasos importantes dentro de su proceso en el plantel”.

“Le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos profesionales y agradecemos el compromiso, dedicación y respeto con los que representó a nuestra institución”.