Remezón total en La Cisterna. La Liga de Primera sigue generando movimientos en las bancas de cara a 2026. A la ya anunciada salida de Gustavo Álvarez de la U, se suma ahora Palestino, que no contará con el técnico argentino Lucas Bovaglio para la próxima temporada.

Según información de Radio ADN, la dirigencia del ‘Tino Tino’ decidió no renovar el contrato de Bovaglio, una noticia que causa sorpresa y es que el bajón en la segunda rueda le terminó pasando la cuenta al trasandino.

El entrenador de 46 años deja la institución árabe con un buen balance: a falta de una fecha para el final del torneo, los ‘Baisanos’ ya aseguraron su clasificación a la Copa Sudamericana 2026 y en la edición anterior logró avanzar de la fase de grupos, dejando fuera a potencias como Cruzeiro y Unión de Santa Fe.

De esta forma el ciclo de Lucas Bovaglio llegará a su fin este viernes cuando Palestino enfrente a Huachipato en el Municipal de La Cisterna desde las 20:00 horas. Los árabes se ubican en el sexto lugar con 48 puntos.

Palestino en la tabla de posiciones

