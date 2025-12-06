En un partido que no se jugaba nada, Palestino cerró su temporada 2025 con un vibrante empate 2-2 ante Huachipato, asegurando su clasificación a la Copa Sudamericana. Sin embargo, la jornada marcó el fin del ciclo del técnico argentino Lucas Bovaglio, luego de que la dirigencia del ‘Tino Tino’ decidiera no renovar su contrato.

Tras dirigir su último encuentro en La Cisterna, Bovaglio se despidió de la institución en conferencia de prensa, expresando su gratitud y lamentando la partida. “Con respecto a nuestro futuro, hoy es nuestro último día en el club, así que agradecido por el año y medio que nos tocó estar en esta hermosa institución”, reveló.

Bovaglio reflexionó sobre su gestión, destacando los resultados obtenidos pese a la falta de presupuesto: “Las sensaciones son de dolor al dejar este lugar. Estuvimos un año y medio, donde en el primer semestre dejamos al equipo en el cuarto lugar, nuevamente clasificando a copas. En la segunda temporada hicimos tres puntos más que la anterior, nuevamente clasificando a copas; jugamos paralelamente torneo nacional e internacional, en Sudamericana sorteando la primera fase en un grupo tremendo”, confesó.

Además, el técnico valoró el esfuerzo realizado con los recursos disponibles, y se mostró tranquilo por el trabajo entregado: “Nos toca no continuar, pero nos vamos con la tranquilidad de que entregamos todo. Palestino no tiene el presupuesto de otras instituciones y, con los recursos con los que nos tocó contar, siento que se hizo un trabajo muy bueno”, agregó.

Finalmente, Bovaglio hizo hincapié en la dificultad de mantener la competitividad en el fútbol chileno: “Yo me quedo con eso, con que el equipo, a pesar de los golpes, nunca perdió su esencia. Eso no es sencillo: se naturaliza porque Palestino viene clasificando habitualmente a torneos internacionales, pero realmente es muy difícil”, cerró.

