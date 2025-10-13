Universidad de Chile y Palestino en esta jornada saltarán a la cancha del Estadio Santa Laura a disputar un duelo más que importante para ambos dentro de la Liga de Primera, en la que ambos equipos se encuentran firmes en lo que es la lucha por el Chile 2, en esta recta final del torneo.

Previo a este partido, el entrenador del conjunto ‘Arabe’ Lucas Bovaglio conversó con el canal oficial del club y palpitó lo que será este duelo ante la U, equipo al que llenó de elogios por su funcionamiento y su riqueza de futbolistas que considera fundamentales.

“Es un partido realmente complejo, la verdad que vamos enfrentar a un rival que tiene muy buen funcionamiento, que tiene jerarquía, que cuando no está en un buen día, sus individualidades terminan resolviendo los partidos”, parte señalando Bovaglio.

Siguiendo en aquello, el DT argentino tiene claro que sus dirigidos deben jugar un partido perfecto ante esta clase de rival, en la que espera que su equipo esté muy fino en cada una de sus líneas para poder sumar puntos en este duelo.

Bovaglio y su gran elogio a la U de Álvarez | Foto: Photosport

“Es de esos partidos donde no puedes fallar, donde tienes que tener un nivel de concentración muy alto y las oportunidades de gol que tengamos, hay que concretarlas”, declara.

Concluyendo, Bovaglio indica que no es imposible puntuar ante la Universidad de Chile, pero sabe que para lograr aquello debe jugar un partido perfecto, teniendo en consideración que es uno de sus rivales más complejos que le queda en la recta final del torneo.

“Yo creo que sacar un resultado positivo no es imposible, pero sabemos que es de esos escollos que nos toca sortear de acá al final de la temporada”, cerró.