El ex jugador de fútbol no perdonó que la U buscara la suspensión de la Fecha 30 del Campeonato Nacional 2024.

Universidad de Chile no se rinde en su búsqueda por perjudicar a Colo Colo en el escritorio y, en el día de ayer, ingresó una apelación a la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP con una orden de no innovar, la cual no fue acogida.

Al que no le gustó para nada esta movida y la criticó con fuerza fue Dante Poli, ex jugador de fútbol quien en ESPN Chile se lanzó con todo: “Te rechazan tu primera denuncia, te rechazan la orden de no innovar para que no se juegue, el lunes probablemente la Segunda Sala no va acoger la denuncia de la U…”, dijo.

Dante Poli criticó a la U. | Foto: Photosport

“El cuerpo jurídico de la U cumple su pega, está bien, pero sumas bofetadas legales y sigue distorsionando la misma posición de la U que le incomoda a todos ”, complementó el ahora panelista de programas deportivos.

En el cierre, incluso, Poli reveló el sentir de varios hinchas universitarios con todo este tema: “ Los hinchas están medios cansados y hasta con un poco de vergüenza ajena cuando insistes en algo que te rechazan permanente, te arriesgas a algo mediático que termina siendo nefasta para la U”, remató en el cierre.

Lo cierto es que la Fecha 30 se va a desarrollar con normalidad y Colo Colo tiene la primera opción para ser campeón, donde logrando los tres puntos dejará sin chance alguna a Universidad de Chile de probarse la corona.

La tabla del torneo

Colo Colo marcha en el primer lugar del Campeonato Nacional 2024 con 66 puntos, dos más que Universidad de Chile quien espera un tropiezo de los albos en el norte para, al menos, forzar un partido de definición.