Nery Veloso fue una de las figuras de Huachipato en su título del Torneo de Clausura 2012. El golero de 36 años vivió una reinvención. Tras ser suplente por dos temporadas en Palestino, quedó sin club y tomó el desafío de volver a la región del Bío Bío. En esta ocasión para defender la camiseta de Fernández Vial en la Segunda División.

“La llegada al Vial se dio porque yo quería quedarme en la zona. Después de Palestino tenía muchas ganas de estar en un club que me diera la oportunidad de jugar, de sentirme importante. Esperé hasta el último minuto. Me habían llamado de otros lados, pero no era nada concreto y lo del Vial fue concreto”, dijo en conversación con Bolavip Chile.

El Almirante finalizó tercero en la Segunda División 2023 con 40 puntos. El arquero logró una destacada participación que comparó con sus mejores años en el cuadro Acerero. “Gracias a Dios pude hacer un buen año, ser el mejor arquero de la categoría. Trabaje para eso con Gonzalo Smith (preparador de arqueros), nos proyectamos que este tiene que ser un año buenísimo y la verdad que fue así. Demostré que estoy más vigente que nunca, sentí el cariño de la hinchada. Para mí es un año maravilloso, un año de esos que había tenido con Huachipato, de esas buenas temporadas”, expresó.

“Estoy feliz de lo que estoy haciendo y de lo que seguiré haciendo en Vial. Me tocó bajar de división, retroceder unos pasos. Pero sabiendo que yo me entreno profesionalmente, me mato entrenando, me entreno como un arquero de Primera, lo demostré. Eso lo dejé demostrado en todos lados, en la cancha me tocara, demostré que lo tomaba serio, profesionalmente”, agregó el ex Colo Colo.

Veloso valoró su renovación con el cuadro aurinegro: “Sigo en Vial estas próximas dos temporadas. Lo tomé de gran manera, porque quería quedarme acá. Quería que mi familia siguiera disfrutando, que mi señora y mis hijos puedan seguir disfrutando al papá, viéndolo jugar de local, viéndolo jugar todos los partidos. Eso me pone feliz, que ellos estén en el campo de juego, estén en el estadio”.

Nery Veloso renovó por las próximas dos temporadas con Fernández Vial (Foto: Photosport)

El futbolista promete un equipo que mantenga la esencia: “Feliz por quedarme acá en el Vial, volví a ser el Nery que todos conocen. Para la próxima temporada creo que el Vial va a ser un equipo como lo que fue este año, aguerrido, un equipo luchador, como su hinchada, una hinchada fiel. Nosotros queremos demostrar lo que nos demuestra el hincha, ser local en todos lados, jugarnos la vida en cada balón. Esa es la esencia de Vial”.

Nery Veloso asegura que Fernández Vial no merece estar en Segunda División

El jugador que integró La Roja Sub 20 que logró el tercer lugar en el Mundial de Canadá 2007, se refirió a cómo trabajan para el 2024: “La base se está haciendo tranquilo, no desesperándonos. Es un Campeonato que empieza en marzo, abril y el club está haciendo las cosas bien. Tranquilo, pero bien, por lo que he escuchado y la verdad que eso me tiene tranquilo. Este año que viene queremos que sea mucho mejor que este y poder subir ya, porque Vial se merece estar en la B. No merece estar en Segunda y los dueños del club están trabajando para eso. Están trabajando para dejar al equipo en la B, quién sabe si en unos años más en Primera”.

En ese sentido, reveló la poca claridad que se vive respecto al retorno de la Segunda División para el 2024. “Imagínate las bases, hay una incertidumbre gigante. No sabemos cuál van a ser las bases, cuántos cupos, es todo un protocolo lo que pasa en esta división todos los años. No sabemos cuántos van a ascender, cuántos cupos van a haber. Eso intriga todos los años de esta división”, expresó Veloso.

El gran sueño de Nery Veloso

Nery Veloso tiene un anhelo de aquí a que cuelgue los guantes de manera profesional: “Mi sueño de aquí a que termine mi carrera es volver a salir campeón, porque la única vez que salí campeón fue en Huachipato y Arica y solamente lo vieron mis dos hijos. Ahora que tengo un hijo más que se llama Santiago. Me gustaría que él me viera dando la vuelta de aquí a que termine mi carrera y ese es mi anhelo”.

También se refirió a su estilo de liderazgo en el equipo: “Cuando traspaso mi carrera al camarín, es ser persona, es dar un buen consejo. No vas a escuchar nunca de mis labios un garabato, porque hay formas y formas de decir las cosas(…) Eso es lo que me tiene contento, que lo recibieron muy bien, me pone muy feliz”.

Nery Veloso sueña con volver a ser campeón (Foto: Photosport)



El arquero también aseguró que tomó una revancha tras ser suplente en Palestino: “Me mataba entrenando, daba la vida en cada entrenamiento, pero no se me dio. Soy fuerte de mente y nada me derrumba. Yo me entrenaba para dejar mi nombre bien puesto ahí y siento que dejé mucho cariño. La gente del club, los kinesiólogos, la gente que trabaja ahí, los guardias, todos me tienen mucho cariño. Ellos veían que Nery se mataba entrenando, perseveraba y esa es la clave de hoy, no bajar los brazos, que nadie te robe la felicidad y seguir golpeando puertas. Si tú entrenas bien y eres profesional, una puerta se abrirá”.

Por último, confesó se visualiza con el Almirante en la máxima categoría del fútbol chileno: “Me veo jugando en Vial en Primera. Sería una locura, a estadio lleno, maravilloso, sería muy feliz”.