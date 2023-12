Colo Colo entró de lleno a la pelea por el título de la Primera División. El Cacique está con 51 puntos en la segunda posición a sólo 2 unidades del líder, Cobresal. Uno de los exjugadores albos entregó su mirada sobre su candidato a ganar el título.

El ex arquero de Huachipato y que tuvo un fugaz paso por Colo Colo en 2010, Nery Veloso, habló con DSports y entregó su mirada por sobre lo que representa para él el cierre de la Primera División.

En 2012, Huachipato salió ganador gracias a la actuación de Veloso ante la Unión Española. Una década después, Veloso sacó el habla indicando sus razones en su elección.

“Por cariño y años que estuve en el club me gustaría que saliera campeón Huachipato. Es un club que lo he visto mucho en la zona. Todo puede pasar en las últimas fechas“, explicó Veloso.

Nery Veloso defendió a Colo Colo en la temporada 2010 (Photosport)

El Gato Veloso no desconoce el gran nivel de Colo Colo y su importancia en el fútbol chileno. El meta, actualmente en Fernández Vial, está consciente que el albo puede hacer algo en el cierre de año.

“Se ha metido Colo Colo y tu sabes que cuando se empieza a meter Colo Colo todo se complica. Creo que Colo Colo cuando empieza a mejorar y a andar bien, le mete presión a los equipos de arriba”, indicó.

¿Por qué Huachipato debería ser campeón del fútbol chileno?

Veloso coronó su mejor temporada en el fútbol chileno en el pórtico siderúrgico. Claramente, el Gato se deja valer por sus sentimientos y da su opinión desde los partidos que ha visto in situ en el Estadio Huachipato.

“Como hincha de los equipos de la zona, me gustaría que fuera Huachipato, porque lo he visto más seguido, he ido al estadio y tiene un muy biuen equipo. A nivel del campeonato, no es que sean dos o tres fechas que jugó bien, si no que es un campeonato entero que se ha mantenido bien“, sentenció.

Sobre el final, el actual guardián de los aurinegros en Segunda División manifestó que “siento que Huachipato puede ser campeón, porque se ha mantenido, ha mostrado solidez en todas las líneas, ha sido un equipo parejo y muestra un buen futbol, tiene buena tenencia de balón y eso se ha notado a nivel de campeonato. Es un gran equipo que merece ser campeón”.