Cobreloa tuvo una tarde para el olvido en la capital y todo esto tras la dura derrota que recibió en esta vigésima fecha del Campeonato Nacional, en donde los ‘Loínos’ cayeron por 3-0 ante Unión Española en el Estadio Santa Laura.

Tras este resultado, el portero, Nicolás Avellaneda conversó con la prensa en la zona mixta y dejó un sabroso análisis a lo que fue la derrota de los ‘Loínos’ en la que se fue muy molesto por el desempeño del equipo en esta jornada.

“Mucho enojo, mucha bronca, en el primer tiempo habíamos tenido algunas ocasiones de gol, sin tener algunos errores, cometimos errores que se han cometido en el semestre pasado y creímos que habíamos mejorado y hoy volvimos a caer, eso habla un poco de la irregularidad que estamos teniendo y que tenemos que mejorar”, comenzó indicando Avellaneda.

Dando más detalles del rendimiento del equipo, el golero explicó “por un momento se ha visto un equipo muy largo de vuelta, las líneas quedaron largas, ellos encontraban muchas paredes y espacios, nos hacían ver mal. El segundo tiempo lo regalamos completamente, no nos hicimos cargo de la pelota, no defendimos bien, no atacamos, el segundo tiempo fue todo de ellos, los goles fueron justos y con eso no hay nada que decir, hicimos un mal segundo tiempo”.

Esta caída ante los ‘Hispanos’ sin duda que volvió a dejar muchas dudas en Cobreloa pensando en lo que resta del torneo y en la que el guardameta argentino hizo una dura crítica al plantel, en la que encuentra que no debe normalizarse que al equipo le lleguen tanto en cada partido.

“No encontramos el mensaje del profe, que él dijo que nos replegamos un poquito para cerrar la línea de pases, no interpretamos el mensaje, te estoy respondiendo esto por como se vio esto, hoy lo que puedo decir es que nos replegamos mal, nos hicieron ver mal, no está bueno que nos lleguen por más de 20 tiros al arco, no es normal en un partido de fútbol, hay que corregir ahora”.

Avellaneda fue de los pocos rescatables en Cobreloa | Foto: Photosport

“Es mucha la amargura, más allá del desempeño de uno, yo estoy contento por el rendimiento en Calera, uno se ve bien cuando el equipo juega bien o cuando te llegan poco y respondes, para eso uno está, uno trabajo, que te lleguen tantas veces y que seas figura, a mí no me termina de convencer, porque como digo, yo prefiero que al equipo le lleguen poco y ande bien y ahí sí donde me lleguen tres veces, tratar de estar a la altura y ahí me remarcaría lo personal, ahora no le veo mucho sentido”, explica.

Finalmente, Avellaneda remarca que ahora el equipo deberá buscar dar vuelta la página a lo que es este partido, sacar en limpio y no volver a repetir estos errores para lo que será esta consecución de partidos dentro del torneo, los que pueden ser importantes para su objetivo de mantener la categoría.

“Se viene un mes agitado y movido, tenemos que hacernos fuertes para tener una regularidad y que sea a nivel diario y no de una semana a otra como nos paso, hicimos un buen partido (ante Calera) y hoy volvimos a mostrar una faceta que no veníamos mostrando”.

“Está muy golpeado el camarín, no le encontramos respuesta a lo del segundo tiempo que fuimos superado totalmente, pero ahora hay que trabajar y llegar a Calama para estar enfocados y dar vuelta la página, no hay tiempo para los lamentos”, finalizó.