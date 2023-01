Siguen las repercusiones por el caso amenazas de muerte sobre el jugador Nicolás Maturana. Y es que el volante ofensivo de Cobreloa no lo está pasando para nada bien y ha hecho pública su crítica hacia Óscar Wirth, gerente deportivo del club loíno, por no brindarle apoyo sobre este tema.

Hace algunos días, el propio exguardameta conversó con Bolavip Chile y le respondió al exfutbolista de Universidad de Chile y Colo Colo, entre otros clubes ."No sé lo que es una buena o una mala relación. No lo entiendo. Yo no ando celebrando ni salgo a pasarlo bien con él solo es una relación profesional. Efectivamente, yo no lo hago ni ando haciendo eso. Mi relación es profesional en el puesto que yo tengo con él como jugador. Para efectos de realizar un trabajo, me mantengo al margen de todas las conductas de los jugadores y tengo que velar para que las cosas se lleven de la mejor manera posible", dijo en su momento el ex arquero.

Maturana fue una de las figuras del cuadro loíno en la última temporada | Foto: Agencia Uno

Estas palabras no cayeron tan bien en Maturana, quien volvió a salir al paso y conversó con Los Tenores de ADN Deportes sobre esta complicada situación.

“Él dijo que no compartía conmigo, pero estamos hablando de que a un jugador de fútbol lo fueron a buscar a su casa para matarlo. A pesar de mi mala relación con él y con los dirigentes, se trata de una vida humana. Si te amenazan en la casa, la gente te presta apoyo”, aseveró el mediocampista de 29 años.

“No sé por qué la gente tiene odio conmigo, si yo me he bajado el sueldo por el club, soy el primero en estar para las actividades, he pagado mis tratamientos, hay muchas cosas que hago por el club y la gente no sabe”, concluyó.

Ahora, habrá que esperar lo que determinará la investigación de la PDI sobre este tema y ver si finalmente Maturana abandonará al cuadro del norte de nuestro país.