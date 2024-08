El ex futbolista profesional abordó un punto del Superclásico e hizo una feroz crítica a un titular de Universidad de Chile.

En poco más de 24 horas se vivirá una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno, en donde Universidad de Chile deberá recibir a Colo Colo por la Fecha 19 del Campeonato Nacional 2024 con la obligación de dejar los tres puntos en casa.

Gustavo Álvarez ya tiene prácticamente definida la oncena titular con la que enfrentará al Cacique, en donde la presencia de Gabriel Castellón en el arco es una constante y será el ex Huachipato el que defenderá el pórtico azul.

Gabriel Castellón atajará en el Superclásico. | Foto: Photosport

Castellón sufrió la dura crítica de Esteban Paredes en una amena conversación con Johnny Herrera por TNT Sports, donde aseguró que el ex caturro no es material azul: “Estuvo mucho tiempo en Santiago Wanderers, se fue a Huachipato e hizo buenos partidos y salió campeón, pero yo pienso que no es para la U”, dijo Paredes.

“La U ha tenido arqueros sobresalientes, tiene dos ídolos que son arqueros para mí; Sergio Vargas y tú (Johnny Herrera). Con todo respeto, para mí no está para la Universidad de Chile. Le falta personalidad”, complementó sobre los grandes nombres que ha tenido la U en el arco.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Gabriel Castellón es el elegido para custodiar el arco de la U en una nueva versión del Superclásico chileno. La U, además, buscará romper la racha de 11 años sin derrotar al Cacique en condición de local.

El último triunfo de la U ante Colo Colo como local

Mayo de 2013 fue la última vez que Universidad de Chile se pudo imponer a Colo Colo jugando de local. En aquella ocasión, fue un agónico 3-2 a favor de la U con gol en los descuentos de Charles Aránguiz.