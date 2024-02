El campeonato nacional agarra vuelo y este viernes 1 de marzo ya comienza la tercera fecha. La jornada parte con el clásico minero entre Cobreloa y Cobresal.

Sin embargo, la fecha ya cuenta con un partido suspendido. Al menos por las autoridades locales de Quillota. Esto porque Unión La Calera recibe a Deportes Iquique el domingo 3 de marzo a las 20:30 horas en el estadio Nicolás Chahuán.

Pero por el estado de emergencia producto de los incendios forestales, no hay contingente policial para realizar la cobertura correspondiente.

De esta forma el partido queda suspendido, aunque existe la chance de que el cuadro cementero busque otro recinto para poder realizar el partido. Incluso se especuló con un posible cambio de localía, como lo hizo Everton con O’Higgins.

Así se juega la tercera fecha del campeonato nacional.

Pero esto implicaría un viaje de varias horas para Calera y el próximo miércoles 6 de marzo disputan su clasificación a fase de grupos de Copa Sudamericana ante Everton. Por lo que el partido es una total incertidumbre.

Los partidos suspendidos del 2024

El inicio de la temporada ha estado marcada por la suspensión de diversos encuentros. De arranque la Supercopa no se pudo terminar y ahora se espera la programación para el duelo de Colo Colo y Huachipato.

Ahora en el campeonato nacional ya se presentaron inconvenientes en la primera fecha con la no realización de Everton vs Palestino, U. Calera vs U. Católica y U. de Chile vs Cobresal.

En la segunda fecha se jugaron todos los partidos, y se pudo retornar a la regularidad del campeonato. Sin embargo, ahora con el duelo de Calera y Everton sería el cuarto encuentro suspendido en tres fechas disputadas.

A estos encuentros hay que sumar que en la Primera B, ya se suspendieron dos partidos en la primera fecha (Limache vs Santiago Morning y San Luis vs U. de Concepción).