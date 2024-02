Sin lugar a dudas, fue el gran número de esta edición del Festival de Viña del Mar 2024. La presentación de Andrea Bocelli fue digna de admiración y emocionó en demasía a los presentes y televidentes.

Hasta al más acérrimo y lejano a la música clásica, sin duda vibró con el show del tenor italiano que se llevó gaviota de plata y oro, pero no la de platino que el público pedía a rabiar.

Fuera de eso, los tuiteros se dieron un festín apuntando al relator Claudio Palma, en específico por aquel mítico relato de la final de la Copa América en 2015, cuando Chile obtuvo su primera Copa América.

Tuiteros recuerdan a Claudio Palma tras show de Bocelli

“No lo niego… Yo no vibro con la ópera. No lo niego… No vibro con la pintura ni con la música clásica. ¡Yo vibro como ustedes, con el fútbol! Yo vibro con esta Roja que nos llevó a dos mundiales, yo vibro con Chile, yo vibro con esta tarde que tantas veces soñé”, fue la intervención del narrador en esa inolvidable noche.

Sin embargo, los usuarios de la nueva red X le recordaron esas palabras y si es que realmente estaba vibrando con Bocelli con esta presentación. “Claudio Palma esperando desde las 10 de la noche a Javiera Contador, porque él no vibra con la ópera“, señaló el usuario @decuartachilena.

Desde luego, muchos respondieron, replicaron o publicaron otras palabras relacionadas a lo mismo y que tuvieron mucha aceptación entre el público recurrente a las redes sociales.

La publicación que rememoró de manera simpática el histórico suceso (X)

