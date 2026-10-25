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Campeonato Nacional

Ñublense vs. Coquimbo en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 25 del Campeonato Nacional

Ñublense y Coquimbo se enfrentan este domingo 25 de octubre, por la fecha 25 del Campeonato Nacional. Los detalles de la televisación.

Nublense vs. Coquimbo, Campeonato Nacional
Nublense vs. Coquimbo, Campeonato Nacional

Ñublense recibe a Coquimbo este domingo 25 de octubre desde las 12:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 25 del Campeonato Nacional. Ambos llegan con 32 puntos y necesitan reaccionar rápido porque la tabla del Campeonato Nacional empieza a apretar en la mitad de abajo.

Ninguno puede permitirse otro tropiezo si quiere meterse en zona de copas o alejarse de los puestos incómodos a falta de pocas fechas.

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La actualidad de ambos equipos

Ñublense llega golpeado después de tres derrotas consecutivas, la última un golpe durísimo: cayó 0-6 como visitante ante la U de Chile. Antes había perdido con Everton y con Deportes La Serena, una seguidilla que lo dejó 11° con 32 unidades y que obliga a un cambio de imagen urgente en casa.

Coquimbo, en cambio, llega con otro ánimo. Viene de golear 5-2 a Colo-Colo de local, un resultado que corta una racha de dos derrotas y que lo devuelve a pelear arriba. Está 8° con los mismos 32 puntos pero con un partido menos jugado, algo que le puede dar margen en la tabla si suma de visitante.

El historial entre Ñublense y Coquimbo

El historial entre ambos tiene a Coquimbo como el más ganador: se impuso en 8 de los 20 cruces, contra 5 victorias de Ñublense y 7 empates. En las últimas citas los números acompañan esa tendencia, con más goles a favor de Coquimbo (21 contra 17) y un presente reciente parejo, marcado por un empate y una victoria de Coquimbo en los últimos dos enfrentamientos.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
19/04/2026Coquimbo vs. Ñublense1-1Primera División
12/09/2025Coquimbo vs. Ñublense2-1Primera División
21/04/2025Ñublense vs. Coquimbo0-0Primera División
20/07/2024Coquimbo vs. Ñublense1-0Primera División
17/02/2024Ñublense vs. Coquimbo0-0Primera División
30/09/2023Coquimbo vs. Ñublense1-3Primera División
14/04/2023Ñublense vs. Coquimbo1-3Primera División
08/08/2022Ñublense vs. Coquimbo2-1Primera División
12/03/2022Coquimbo vs. Ñublense0-1Primera División
21/07/2018Coquimbo vs. Ñublense1-0Primera B

Horario del partido

  • Chile: 12:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Chile: Max, TNT SPORTS Premium

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Unión La Calera vs. Universidad Católica — domingo 25 de octubre, 15:00 hs
  • Palestino vs. Colo-Colo — domingo 25 de octubre, 17:30 hs
  • Universidad de Concepción vs. Deportes Limache — domingo 25 de octubre, 20:00 hs
  • U de Chile vs. Everton — lunes 26 de octubre, 18:00 hs

En síntesis

  • Ñublense y Coquimbo se enfrentan este domingo 25 de octubre por la fecha 25 del Campeonato Nacional.
  • El partido se transmitirá por Max y TNT SPORTS Premium.
  • Ñublense suma 32 puntos en el torneo.
  • Coquimbo suma 32 puntos en el torneo.
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