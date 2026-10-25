Ñublense vs. Coquimbo en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 25 del Campeonato Nacional

Ñublense y Coquimbo se enfrentan este domingo 25 de octubre, por la fecha 25 del Campeonato Nacional. Los detalles de la televisación.

Ñublense recibe a Coquimbo este domingo 25 de octubre desde las 12:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 25 del Campeonato Nacional. Ambos llegan con 32 puntos y necesitan reaccionar rápido porque la tabla del Campeonato Nacional empieza a apretar en la mitad de abajo.

Ninguno puede permitirse otro tropiezo si quiere meterse en zona de copas o alejarse de los puestos incómodos a falta de pocas fechas.

La actualidad de ambos equipos

Ñublense llega golpeado después de tres derrotas consecutivas, la última un golpe durísimo: cayó 0-6 como visitante ante la U de Chile. Antes había perdido con Everton y con Deportes La Serena, una seguidilla que lo dejó 11° con 32 unidades y que obliga a un cambio de imagen urgente en casa.

Coquimbo, en cambio, llega con otro ánimo. Viene de golear 5-2 a Colo-Colo de local, un resultado que corta una racha de dos derrotas y que lo devuelve a pelear arriba. Está 8° con los mismos 32 puntos pero con un partido menos jugado, algo que le puede dar margen en la tabla si suma de visitante.

El historial entre Ñublense y Coquimbo

El historial entre ambos tiene a Coquimbo como el más ganador: se impuso en 8 de los 20 cruces, contra 5 victorias de Ñublense y 7 empates. En las últimas citas los números acompañan esa tendencia, con más goles a favor de Coquimbo (21 contra 17) y un presente reciente parejo, marcado por un empate y una victoria de Coquimbo en los últimos dos enfrentamientos.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 19/04/2026 Coquimbo vs. Ñublense 1-1 Primera División 12/09/2025 Coquimbo vs. Ñublense 2-1 Primera División 21/04/2025 Ñublense vs. Coquimbo 0-0 Primera División 20/07/2024 Coquimbo vs. Ñublense 1-0 Primera División 17/02/2024 Ñublense vs. Coquimbo 0-0 Primera División 30/09/2023 Coquimbo vs. Ñublense 1-3 Primera División 14/04/2023 Ñublense vs. Coquimbo 1-3 Primera División 08/08/2022 Ñublense vs. Coquimbo 2-1 Primera División 12/03/2022 Coquimbo vs. Ñublense 0-1 Primera División 21/07/2018 Coquimbo vs. Ñublense 1-0 Primera B

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Horario del partido

Chile: 12:00 hs

Por dónde ver el partido

Chile: Max, TNT SPORTS Premium

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Unión La Calera vs. Universidad Católica — domingo 25 de octubre, 15:00 hs

Palestino vs. Colo-Colo — domingo 25 de octubre, 17:30 hs

Universidad de Concepción vs. Deportes Limache — domingo 25 de octubre, 20:00 hs

U de Chile vs. Everton — lunes 26 de octubre, 18:00 hs

En síntesis