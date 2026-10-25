Ñublense vs. Coquimbo en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 25 del Campeonato Nacional

Ñublense recibe a Coquimbo este domingo 25 de octubre desde las 12:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 25 del Campeonato Nacional. Ambos llegan con 32 puntos y necesitan reaccionar rápido porque la tabla del Campeonato Nacional empieza a apretar en la mitad de abajo.
Ninguno puede permitirse otro tropiezo si quiere meterse en zona de copas o alejarse de los puestos incómodos a falta de pocas fechas.
La actualidad de ambos equipos
Ñublense llega golpeado después de tres derrotas consecutivas, la última un golpe durísimo: cayó 0-6 como visitante ante la U de Chile. Antes había perdido con Everton y con Deportes La Serena, una seguidilla que lo dejó 11° con 32 unidades y que obliga a un cambio de imagen urgente en casa.
Coquimbo, en cambio, llega con otro ánimo. Viene de golear 5-2 a Colo-Colo de local, un resultado que corta una racha de dos derrotas y que lo devuelve a pelear arriba. Está 8° con los mismos 32 puntos pero con un partido menos jugado, algo que le puede dar margen en la tabla si suma de visitante.
El historial entre Ñublense y Coquimbo
El historial entre ambos tiene a Coquimbo como el más ganador: se impuso en 8 de los 20 cruces, contra 5 victorias de Ñublense y 7 empates. En las últimas citas los números acompañan esa tendencia, con más goles a favor de Coquimbo (21 contra 17) y un presente reciente parejo, marcado por un empate y una victoria de Coquimbo en los últimos dos enfrentamientos.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|19/04/2026
|Coquimbo vs. Ñublense
|1-1
|Primera División
|12/09/2025
|Coquimbo vs. Ñublense
|2-1
|Primera División
|21/04/2025
|Ñublense vs. Coquimbo
|0-0
|Primera División
|20/07/2024
|Coquimbo vs. Ñublense
|1-0
|Primera División
|17/02/2024
|Ñublense vs. Coquimbo
|0-0
|Primera División
|30/09/2023
|Coquimbo vs. Ñublense
|1-3
|Primera División
|14/04/2023
|Ñublense vs. Coquimbo
|1-3
|Primera División
|08/08/2022
|Ñublense vs. Coquimbo
|2-1
|Primera División
|12/03/2022
|Coquimbo vs. Ñublense
|0-1
|Primera División
|21/07/2018
|Coquimbo vs. Ñublense
|1-0
|Primera B
Horario del partido
- Chile: 12:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Max, TNT SPORTS Premium
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Unión La Calera vs. Universidad Católica — domingo 25 de octubre, 15:00 hs
- Palestino vs. Colo-Colo — domingo 25 de octubre, 17:30 hs
- Universidad de Concepción vs. Deportes Limache — domingo 25 de octubre, 20:00 hs
- U de Chile vs. Everton — lunes 26 de octubre, 18:00 hs
En síntesis
- Ñublense y Coquimbo se enfrentan este domingo 25 de octubre por la fecha 25 del Campeonato Nacional.
- El partido se transmitirá por Max y TNT SPORTS Premium.
- Ñublense suma 32 puntos en el torneo.
- Coquimbo suma 32 puntos en el torneo.