Coquimbo recibe a Everton este sábado 21 de noviembre desde las 12:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la fecha 28 del Campeonato Nacional, se disputará en el Estadio Francisco Sanchez Rumoroso. Coquimbo viene de encadenar triunfos que lo meten de lleno en la pelea por los puestos de arriba, y no piensa frenar justo ahora. Everton, en cambio, necesita un resultado que le cambie el ánimo después de un cierre de calendario durísimo.
Con apenas un punto de diferencia entre ambos en la tabla, el que gane puede dar un salto importante a falta de pocas fechas para que termine el campeonato.
La actualidad de ambos equipos
Coquimbo llega envalentonado: ganó sus últimos dos partidos, incluido el más reciente como visitante ante Audax Italiano, y esa racha lo tiene quinto con 38 puntos. El equipo muestra solidez cuando le toca jugar afuera, algo que no es menor pensando en lo que viene en las fechas restantes.
Everton no la está pasando bien. Cayó goleado ante la U de Chile, después rescató un empate frente a Cobresal y en su última presentación como local volvió a perder, esta vez con Deportes Concepción. Está octavo con 37 unidades, pegado a Coquimbo, y necesita cortar la racha negativa si quiere seguir soñando con meterse en zona de copas.
El historial entre Coquimbo y Everton
El historial entre ambos es parejo pero con ligera ventaja para Everton, que se impuso en 17 de los 42 cruces disputados, por 13 de Coquimbo y 12 empates. La diferencia de gol también lo favorece por poco, con 51 tantos contra 47.
En los enfrentamientos más recientes no hay un dominador claro: hubo empates, triunfos de local y alguna sorpresa de visitante, lo que confirma que cada vez que se cruzan el partido suele definirse por detalles.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|22/05/2026
|Everton vs. Coquimbo
|1-1
|Primera División
|17/08/2025
|Coquimbo vs. Everton
|2-1
|Primera División
|15/03/2025
|Everton vs. Coquimbo
|0-0
|Primera División
|24/09/2024
|Coquimbo vs. Everton
|2-2
|Primera División
|28/04/2024
|Everton vs. Coquimbo
|1-2
|Primera División
|31/07/2023
|Coquimbo vs. Everton
|0-2
|Primera División
|11/02/2023
|Everton vs. Coquimbo
|2-0
|Primera División
|10/07/2022
|Coquimbo vs. Everton
|1-1
|Primera División
|11/02/2022
|Everton vs. Coquimbo
|2-0
|Primera División
|01/09/2021
|Coquimbo vs. Everton
|0-0
|Copa Chile
Horario del partido
- Chile: 12:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Canal 13, Max, TNT SPORTS Premium
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- O'Higgins vs. U de Chile — sábado 21 de noviembre, 18:00 hs
- Universidad de Concepción vs. Ñublense — sábado 21 de noviembre, 20:30 hs
- Colo-Colo vs. Universidad Católica — domingo 22 de noviembre, 18:00 hs
- Deportes Limache vs. Deportes La Serena — domingo 22 de noviembre, 20:30 hs
En síntesis
- Coquimbo y Everton se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la fecha 28 del Campeonato Nacional.
- El partido se transmitirá por Canal 13, Max y TNT SPORTS Premium.
- Coquimbo suma 38 puntos en el torneo.
- Everton suma 37 puntos en el torneo.