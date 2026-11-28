Coquimbo y Deportes Limache se enfrentan este sábado 28 de noviembre, en el Estadio Francisco Sanchez Rumoroso, por la fecha 29 del Campeonato Nacional. Los detalles de la televisación.

Coquimbo recibe a Deportes Limache este sábado 28 de noviembre desde las 18:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la fecha 29 del Campeonato Nacional, se disputará en el Estadio Francisco Sanchez Rumoroso. Apenas un punto separa a dos equipos que se juegan algo más que el orgullo en esta recta final: meterse entre los mejores del Campeonato Nacional. Coquimbo llega entonado y quiere sacarle ventaja a un rival que viene de tropezar.

Cuarto contra quinto, con la clasificación a copas internacionales todavía en juego, cada punto pesa el doble a esta altura del torneo.

La actualidad de ambos equipos

Coquimbo es una de las sorpresas gratas del campeonato y lo confirma su presente: ganó los últimos tres partidos que disputó, incluido un triunfo de visitante ante Audax Italiano y otro como local frente a Everton. Con 41 puntos en 27 fechas, se mete en la pelea de arriba con argumentos genuinos.

Deportes Limache, en cambio, llega golpeado. Viene de caer como local ante Deportes La Serena y antes había sido goleado 3-0 por Universidad Católica, aunque en el medio logró un triunfo claro ante Audax Italiano que muestra que el equipo todavía tiene con qué competir. Con 40 unidades y un partido más jugado que su rival, necesita cortar la racha negativa para no quedar afuera de la pelea por los puestos de privilegio.

El historial entre Coquimbo y Deportes Limache

El historial reciente entre ambos está muy parejo, aunque con ligera ventaja para Coquimbo: de ocho enfrentamientos, ganó cuatro, Deportes Limache se quedó con dos y hubo dos empates. La diferencia de gol es mínima, 15 contra 13, lo que confirma que suelen ser partidos de pocos márgenes.

En los últimos cruces directos la tónica fue la igualdad: los dos encuentros más recientes terminaron empatados 1-1, uno en cada cancha, señal de que ninguno logró imponerse con claridad en el último tiempo.

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Últimos 8 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/07/2026 Deportes Limache vs. Coquimbo 1-1 Copa Chile 23/06/2026 Coquimbo vs. Deportes Limache 1-1 Copa Chile 31/05/2026 Deportes Limache vs. Coquimbo 2-3 Primera División 21/01/2026 Coquimbo vs. Deportes Limache 3-2 Super Cup 02/08/2025 Coquimbo vs. Deportes Limache 2-1 Primera División 13/07/2025 Coquimbo vs. Deportes Limache 2-3 Copa Chile 11/07/2025 Deportes Limache vs. Coquimbo 2-1 Copa Chile 28/02/2025 Deportes Limache vs. Coquimbo 1-2 Primera División

Horario del partido

Chile: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

Chile: Canal 13, Max, TNT SPORTS Premium

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Colo-Colo vs. Deportes La Serena — sábado 28 de noviembre, 20:30 hs

Deportes Concepción vs. U de Chile — domingo 29 de noviembre, 18:00 hs

Universidad Católica vs. Huachipato — domingo 29 de noviembre, 18:00 hs

Ñublense vs. Cobresal — domingo 29 de noviembre, 20:30 hs

Audax Italiano vs. Palestino — domingo 29 de noviembre, 20:30 hs

Everton vs. O'Higgins — domingo 29 de noviembre, 20:30 hs

Unión La Calera vs. Universidad de Concepción — domingo 29 de noviembre, 20:30 hs

En síntesis

Coquimbo y Deportes Limache se enfrentan este sábado 28 de noviembre por la fecha 29 del Campeonato Nacional.

se enfrentan este sábado 28 de noviembre por la fecha 29 del Campeonato Nacional. El partido se transmitirá por Canal 13 , Max y TNT SPORTS Premium .

, y . Coquimbo suma 41 puntos tras vencer a Everton, Audax Italiano y Unión La Calera.

suma 41 puntos tras vencer a Everton, Audax Italiano y Unión La Calera. Deportes Limache suma 40 puntos en el torneo.