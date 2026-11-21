Coquimbo recibe a Everton este sábado 21 de noviembre desde las 12:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la fecha 28 del Campeonato Nacional, se disputará en el Estadio Francisco Sanchez Rumoroso. Coquimbo viene de ganarle 1-0 a Audax Italiano y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Everton viene de caer 0-2 ante Deportes Concepción y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Coquimbo y Everton
Coquimbo (4-2-3-1): Diego Sánchez, Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo, Sebastián Galani, Guido Vadalá, Salvador Cordero, Cristián Zavala, Dixon Pereira, Benjamín Chandía. DT: Hernán Caputto.
Everton (4-3-3): José Ignacio González, Óscar Opazo, Hugo Magallanes, Diego Oyarzún, Emiliano Ramos, Benjamín Berríos, Alan Medina, Joaquín Moya, Josué Ovalle, Julián Alfaro, Braian Martínez. DT: Walter Ribonetto.
La previa de Coquimbo y Everton: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 21 de noviembre
- Hora: 12:00 (hora de Chile)
- Estadio: Estadio Francisco Sanchez Rumoroso
- Historial: 42 cruces — Coquimbo ganó 13, Everton ganó 17 y empataron 12
- Último antecedente: 22/05/2026: Everton 1-1 Coquimbo
- Próximo partido de Coquimbo: vs. Deportes Limache, sábado 28 de noviembre
- Próximo partido de Everton: vs. O'Higgins, domingo 29 de noviembre