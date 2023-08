Nuevo round: Maks Cárdenas vuelve a repasar a Juan Cristóbal Guarello por acusar a Charles Aránguiz como un reclutador de jugadores: "Es un estúpido, un ordinario, no le tengo respeto de nada a ese periodista"

Este miércoles, hubo respuesta de Charles Aránguiz a las acusaciones de Juan Cristóbal Guarello hace algunas semanas quien indicó que el jugador de Inter de Porto Alegre reclutaba jugadores en la selección chilena para que se fueran a la oficina de representación del argentino Fernando Felicevich, en específico con Leonardo Valencia.

Ante esta reacción del futbolista en Las Últimas Noticias, el periodista chileno en Europa, Maks Cárdenas, comentó los dichos del jugador en el matutino y por cierto, reaccionó ante esta aclaración del puentealtino, donde volvió a criticar al conductor del Canal de Youtube, La Hora de King Kong.

“Lo que le pasó a Charles Aránguiz es injustamente lo que hace Guarello y es por eso que no le tengo ningún respeto de nada a ese… periodista. Porque lo que hace es precisamente eso, apuntar con el dedo a Charles Aránguiz como me apuntó con el dedo a mi, como si yo tuviera relación con Felicevich y lo tira como si nada. Atacaste a Charles Aránguiz, vergonzoso”, expresó el comunicador.

Ahondando en aquello, continuó señalando que las acusaciones que hace el panelista de Radio Agricultura es grave, porque genera una opinión en la gente que en este caso, ataca a uno de los jugadores más queridos del fútbol chileno.

“Después se echa para atrás y claro, lo que dice es lo que queda en la gente, ‘Ah Charles, el que recluta a los jugadores, que está con los cabrones, que está con Felicevich’, es un ordinario. Me da pena que siga teniendo tribuna en medios de comunicación, es un chanta. No se da cuenta del daño que hace”, sentenció Cárdenas.

“No es Bonvallet”

Continuando en la polémica, el corresponsal no dudó en describir lo que para él es el periodista de Canal 13. “No es Bonvallet, no es una persona que sepa de fútbol, es un personaje que llegó aquí, que juega golf, que escribe libros de novela, en eso gasta su tiempo, que no debe ver ni los partidos de fútbol y que después se pone a opinar de lo que pasa”, afirmó.

No quedando ahí, Cárdenas aseveró que “a Guarello lo usan para decir cosas, ocurrió con el papelón de los árbitros. Empieza siempre con sus teorías de conspiración, si es periodista de investigación no tiene por qué andar inventando cosas”, puntualizó.

Aránguiz negó ser un reclutador para Fernando Felicevich (Photosport)

Finalmente, lo instó a ejercer bien la actividad, “como premio nacional de periodismo debes tener la decencia de citar la fuente, ‘esto lo dice esta persona en este juicio’ y ya está, pero no ‘yo tengo pruebas y todo esto’, vergonzoso”, cerró Cárdenas.

Una nueva polémica se instaló en los medios virtuales entre dos duros protagonistas. Comenzó una nueva disputa ¿Habrá un segundo round? Veremos.