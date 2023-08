Deportes Valdivia está en la agonía económica en la Segunda División del fútbol chileno. Los jugadores del Torreón hace dos meses están impagos y todo el elenco lo pasa mal, ya que el dinero no está y los inversionistas se fueron casi todos dejando al club a su suerte.

Ante ello, el meta Paulo Garcés se las ingenia para ir en ayuda de sus compañeros y busca golpear el corazón de referentes como Claudio Bravo, Arturo Vidal y Alexis Sánchez. El ex portero deUniversidad Católica y Universidad de Chile relata el crudo momento que viven como institución en lo económico.

“Es súper compleja la situación del club. Lo he dicho anteriormente, una división que no tiene ningún apoyo económico y que es solo de los dueños. De las cuatro o cinco personas que había a principios de año queda solamente una. Ahí estamos tratando de sacar adelante a Valdivia en todo ámbito de cosas. La situación no sé si es grave, pero sí muy complicada“, contó Garcés en Bolavip.

Para sortear este momento, Garcés necesita del apoyo de los referentes de la Generación Dorada, para dar rienda a su idea en ayuda del club. “Ojalá mis ex compañeros de profesión se pongan la mano en el corazón y que nos puedan aportar con una camiseta firmada (…) Hoy, no tengo los números de todos y contar con Alexis Sánchez, con Arturo Vidal, que son personas demasiado reconocidas, campeones sería fundamental para nosotros y me encantaría contar con su ayuda. Claudio Bravo ya me dijo que sí“, explicó.

Paulo Garcés le pide apoyo a sus ex compañeros de la Roja como Vidal, Sánchez y Claudio Bravo (Photosport)

Apunta a Colo Colo

Garcés es claro y esta idea de sortear camisetas importantes es para reunir fondos y ayudar al plantel de Valdivia y, sobre todo, a las familias de los trabajadores como utileros, cancheros, paramédicos y administrativos. “Me puse de acuerdo con Raúl Villablanca que está a cargo del club para poder ayudar de distinta manera.”,

El Halcón, además, relevó en Bolavip una situación que él tiene con Colo Colo y que también necesita del apoyo del Cacique para reunir dineros que servirán al club para paliar el duro momento.

“Estamos con otra tratativa. Yo cuando finiquité con Colo Colo años atrás tuve una negociación de un partido en un contrato que lo firmó Blanco y Negro con Aníbal Mosa en ese tiempo como presidente junto con Alejandro Paul. Esos derechos del partido amistoso que eran para mí se los quiero ceder a Valdivia para que se juegue un partido allá y nos gustaría contar con su apoyo”, narró.