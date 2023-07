El fin de semana recién pasado, el mundo entero pudo observar la Velada del Año 3, realizada en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid, en España, creada por el influencer, Ibaí Llanos.

En la ocasión, hubo dos chilenos en la jornada, Germán Garmendia y Shelao quienes tuvieron la oportunidad de subirse al ring en esta particular jornada y que tuvo la atención de muchos seguidores de estos íconos de las redes sociales y plataformas digitales.

Pero acá en el país hubo reacciones al respecto, como la del youtuber Dylantero, quien aprovechando la coyuntura de esta jornada de combates, en su cuenta de Twitter, preguntó a sus seguidores: “Y bueno. Acá, ¿Quién les gustaría ver en un ring en Chile? porque se podría armar…”, señaló el influencer.

Lo más llamativo, que dentro de las respuestas, asomó la del ex defensor de Universidad de Chile, Igor Lichnovsky, quien tuvo una genial intervención para generar diversas simpáticas reacciones, mencionando a un controvertido personaje nacional.

“Yo me ofrezco v/s el pastor soto”, señaló el ex Tigres de Monterrey mexicano, acompañando su publicación con emoticones como un diablo, un ángel y uno con carcajadas.

La particular respuesta del ex defensor azul (Captura Twitter )

Una particularidad respecto a los dichos en redes sociales, que en esta ocasión tuvo a un futbolista ligado a la religiosidad, contra el pastor Carlos Javier Soto, que genera algo de rechazo en la ciudadanía. Solo faltaría el nombre del combate para la eventual velada.