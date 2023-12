Una fuerte polémica se desató tras una nueva medida tomada por el Consejo de Presidentes de la ANFP. ¿Qué pasó?. aumentar de cinco a seis los cupos para futbolistas extranjeros de cara al Campeonato Nacional 2024.

¿Los clubes que votaron a favor?. Colo Colo y Universidad de Chile, Palestino, Audax Italiano, Coquimbo Unido, Huachipato, Unión La Calera, Ñublense y Everton, le levantaron el pulgar a esta nueva regla.

Rápidamente las redes sociales explotaron y los fanáticos del balompié nacional criticaron con todo esta nueva decisión que cambia las reglas del juego del fútbol chileno.

FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

GAMADIEL GARCÍA SALE AL PASO Y CRITICA DURAMENTE A ESTOS EQUIPOS

Esto desató la furia del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) y de su presidente Gamadiel García, quien expresó su malestar en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta.

“Esta norma está hecha a la medida de 9 clubes que están relacionados con los agentes de futbolistas, si tú te das cuenta de los que votaron a favor está la U, Colo Colo, está Huachipato, está La Calera, está Audax Italiano, entre otros”, enfatizó el ex futbolista.

“Si me hablas de competencia real, la única liga que tiene 6 extranjeros es Ecuador y no los utiliza todos en cancha, el resto son 3 o 5, entonces cuando me hablan de competencia no es tener más extranjeros en cancha sino tener mejor calidad de extranjeros”, cerró.

¿CUÁNDO SE VUELVE A DISPUTAR EL CAMPEONATO NACIONAL?

Pablo Milad, presidente de la ANFP, informó que la Supercopa 2024 abrirá el año el 15 de febrero. Entonces, todo parece indicar que el Campeonato Nacional inicie unos días posterior a eso.