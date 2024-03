Este jueves comienza la fecha 6 del Campeonato Nacional el que se jugará íntegramente en Semana Santa y donde hay muchos partidos atractivos que se llevan las miradas.

El primer partido de la jornada será el que dispute Audax Italiano ante Coquimbo Unido en La Florida este jueves a las 18:00. En tanto, cerrará todo Unión Española con Ñublense el domingo 31 de marzo a las 20:30 en Santa Laura.

¿Los grandes? Colo Colo recibirá a Ñublense en el Monumental, la U visitará a Cobreloa en Calama y Universidad Católica intentará rehabilitarse ante el campeón vigente, Huachipato.

Programación completa Fecha 6 del Campeonato Nacional

Jueves 28 de marzo

Estadio Municipal de La Pintana: Audax Italiano vs. Coquimbo Unido. 18:00 horas.

Estadio El Teniente: O’Higgins vs. Deportes Iquique. 20:30 horas.

Viernes 29 de marzo

Estadio El Cobre: Cobresal vs. Palestino. 20:30 horas.

Fecha 6: Colo Colo recibirá a Everton en el estadio Monumental.

Sábado 30 de marzo

Estadio CAP Huachipato: Huachipato vs. Universidad Católica. 12:00 horas.

Estadio Monumental: Colo Colo vs. Everton, 18:00 horas.

Estadio Luis Hermosilla: Deportes Copiapó vs. Unión La Calera, 20:30 horas.

Cobreloa y la U se enfrentarán en Calama

Domingo 31 de marzo

Estadio Zorros del Desierto: Cobreloa vs. Universidad de Chile, 18:00 horas.

Estadio Santa Laura: Unión Española vs. Ñublense, 20:30 horas.