Roberto Cereceda es uno de los pocos futbolistas chilenos que ha sido capaz de vestir la camiseta de los tres grandes equipos de nuestro país: Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica.

El “Eléctrico”, como le apodan, vistió la elástica del Cacique entre 2007 y 2011 (disputó 95 encuentros), luego pasó al elenco de la Franja Cruzada en 2011 (jugó 30 partidos) y estuvo en dos temporadas distintas en la U (estuvo presente en 103 compromisos).

Cereceda vistiendo la camiseta de la Selección Chilena | Foto: Photosport

El actual jugador de Audax Italiano fue invitado al programa Sabor de Gol de TNT Sports, donde tuvo una distendida conversación y confesó que hinchada lo trató mejor.

“Fue la de Colo Colo, sin valorar mucho la de Católica, porque cuando yo llego allá los primeros tres partidos me pifiaron muchísimo y después de ese tercer partido en que yo lo quise dar todo por lo menos, al parecer lo demostré, porque después de ese partido fue todo lo contrario, porque la gente me empezó a querer mucho, me admiraba mucho”, dijo en el arranque el ex seleccionado nacional.

“Pero Colo Colo obviamente porque estuve cuatro años, fui campeón tres o cuatro veces. Tú al lugar que vas el equipo popular de Chile es Colo Colo y lo va a seguir siendo, porque se siente en los lugares que uno está, ya sea un restaurant, una picada, donde tú vayas…”, agregó.

Sin embargo, en el cierre el defensor izquierdo lanzó una frase que llamó la atención de los simpatizantes azules y albos. “La hinchada de la ‘U’ es mucho más fiel a lo que es la institución, a lo que es el jugador, es mucho más respetuosa. La del Colo es un poco más flaite en ese sentido. Es un poco más flaite no más”, remató.

¿EN QUÉ OTROS CLUBES ESTUVO CERECEDA?

Además, el futbolista de 38 años estuvo en Figueirense de Brasil, Unión La Calera, Palestino, O’Higgins y representó a Chile en Clasificatorias a Sudáfrica 2010, en la cual disputó 10 duelos.