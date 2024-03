Roberto Cereceda jugó en Colo Colo y la Universidad de Chile. El lateral izquierdo aseguró que lo pasó mejor en su paso en los Albos, aquello debido a que era al equipo en el que soñaba jugar desde niño.

“Yo lo pasé mucho mejor en Colo Colo. Lo pasé mejor en Colo Colo porque siempre lo he dicho en las notas que he tenido que mi sueño de pequeñito fue jugar allá, de chiquitito me dibujaba. Llegar ahí con la camiseta y mi primer año campeón son recuerdos que no los voy a dejar nunca en la vida”, comentó el futbolista de 39 años en conversación con BOLAVIP.

También se refirió a los lazos que formó en el Cacique: “Hice amigos que hasta el día de hoy tengo una muy buena amistad y todo lo que pude jugar”.

“Aparte tenía algunos amigos que eran de allá de la población de Pudahuel(…) ir al estadio con ellos y después que me vean en la cancha, son cosas que no viví en otro lugar. De los recuerdos más lindos son Colo Colo y Audax Italiano, por cosas parecidas a las que viví en cancha”, añadió.

Roberto Cereceda resaltó sus pasos por Colo Colo y Audax Italiano. (Foto: Photosport)

¿Cuántos títulos ganó Roberto Cereceda en Colo Colo y la Universidad de Chile?

Cereceda jugó en Colo Colo entre 2007 y 2011. En su paso por el Cacique ganó tres títulos de Primera División. Por su parte, en Universidad de Chile tuvo una estadía entre 2012-2014 y un paso en el 2015. En la U ganó dos campeonatos de Primera y una Copa Chile.

El futbolista tras su segundo paso en Audax Italiano, se incorporó a San Antonio Unido, equipo de la Segunda División que se prepara para intentar conseguir el ascenso a la Primera B.