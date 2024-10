El Campeonato Nacional 2024 está al rojo vivo y el próximo martes se jugará un importante capítulo en el Tribunal de Disciplina, toda vez que Universidad de Chile denunció a Colo Colo y pide la resta de tres puntos por secretaría.

El argumento de los azules es un funcionario del Cacique en la zona de exclusión y con aparato tecnológico, algo prohibido por reglamento. Además, acusan desacato de Jorge Almirón y dicha falta está sancionada con la resta de 3 puntos.

La U quiere meter escritorio para ser campeón. | Foto: Photosport

Romai Ugarte, periodista nacional, habló con Bolavip Chile y aseguró que el Cacique tiene todas las de perder en esta pasada: “La U tiene pruebas. Yo lo he dicho en mis redes y programas. Las va a mostrar el martes y podría haber un desenlace. Mostrando las pruebas, Colo Colo no tiene absolutamente nada que argumentar”, dijo.

“Colo Colo no ha dicho absolutamente nada en esta pasada. Si hablan ahora y dicen que no hay pruebas y aparecen, se van a encasillar. Por algo no salen a hablar, no han dicho ni pío”, complementó sobre la situación que tiene al rojo vivo el torneo.

En el cierre, Ugarte remarca la importancia de jugar de manera limpia y con el reglamento en mano: “Las leyes son para cumplirse. Si es por eso, entonces juguemos sin regla, sin VAR, total da lo mismo. Yo creo que la U tiene pruebas contundentes”, cerró.

¿Cuándo habrá novedades?

El próximo martes 29 de octubre está citado Colo Colo al Tribunal de Disciplina de la ANFP para hacer sus descargos tras la denuncia de Universidad de Chile, quienes buscan a toda costa quedarse con un títulos que les ha sido esquivo hace más de siete años.