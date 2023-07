Gustavo Álvarez es uno de los técnicos más sorprendentes durante la temporada 2023 de la Primera División del fútbol chileno. El argentino llegó desde la Liga 1 de Perú y con su estilo revolucionó a Huachipato, ya que lo tiene en los primeros lugares y hoy volvió a la victoria por 2-0 ante O’Higgins.

Los acereros se quedaron con el partido gracias a los tantos de Felipe Loyola y Cris Martínez. Este duelo podría haber sido el último de Álvarez al mando de los industriales, ya que según el programa “Hombres de Acero” en el Biobío, el DT informó que ante el Capo de Provincia sería su último duelo.

Los hinchas se manifestaron en las galerías del Estadio Huachipato y durante varios pasajes cantaron “No se va, no se va, el profe no se va”. Sin embargo, el estratega de la usina no quiso decir nada sobre si continuidad.

Gustavo Álvarez no quiso entregar luces sobre su continuidad en Huachipato (Photosport)

Tras el compromiso, Álvarez dialogó con TNT Sports y al igual que en la conferencia de prensa que entregó en la semana, el DT no quiso ahondar su situación a 8 meses de llegar a Chile.

“Agradezco el cariño de la gente, pero prefiero hablar solamente de fútbol. Valoro muchísimo que el grupo haya dado esa muestra de carácter, pero prefiero centrarme en lo futbolístico que es lo que nos va a sacar de esta racha negativa”, expresó el transandino.

Luego, el periodista Marcelo Muñoz insistió con consultarle lo mismo a Álvarez y con una risa nerviosa el transandino agregó que “tranquilo, tranquilo, celebremos esta victoria, tranquilo, tranquilo”.

Según trascendidos, el tema de Bastián Roco que lo mandó al frente por la decisión de dejarlo fuera más el tema del reportaje de Informe Especial y la falta de refuerzos para la segunda parte de la temporada habrían gatillado la decisión de Álvarez.