El anuncio realizado este lunes 22 de diciembre de 2025, por el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, de que el nuevo entrenador de Universidad de Chile será, ni más, ni menos, que el ex DT de O’Higgins, Francisco Meneghini.

La noticia pegó fuerte en el mundo universitario considerando que habían sonado opciones internacionales para el puesto que dejó vacante Gustavo Álvarez.

Paqui llega al CDA por tercera vez luego de su aventura en las divisiones inferiores, y luego en la edición de videos cuando Jorge Sampaoli era el adiestrador azul. Después, fue ayudante de Sebastián Beccacece en el 2016.

Curiosamente la llegada de Meneghini, el otrora hijo pródigo de Marcelo Bielsa a la U, es parecida en algunos aspectos al arribo del casildense.

Primero, ninguno de ellos era el candidato fuerte para ser el entrenador de Universidad de Chile. En el caso de Paqui, el elegido era el portugués Renato Paiva, en el caso de Sampaoli, Diego Simeone.

Segundo, hay mucha coincidencia en la forma en que ambos convencieron al Directorio de Azul Azul para que se inclinen por ellos. Sampaoli y Paqui hicieron extraordinarias presentaciones dejando maravillados a los respectivos dirigentes.

Tercero ambos demostraron conocer a cabalidad el plantel actual de la U, haciendo gala de un conocimiento extremo y sin dejar detalle alguno al azar, algo que gustó en los que mandaban en 2011 y en los que mandan ahora.

La diferencia entre ambos es que Sampaoli ganó la votación con votos en contra, que querían al Cholo Simeone, en el caso de Meneghini, obtuvo la preferencia de los once directores.

Proyección Táctica: Del 2011 al 2026

Meneghini busca replicar la intensidad que hizo famosa a la U de Sampaoli, pero con los matices del fútbol moderno: