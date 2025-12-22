Universidad de Chile se encuentra en etapa de definiciones y esta semana debería quedar sellada la salida de Gustavo Álvarez, director técnico de los azules quien hace un par de semanas anunció que no seguiría en el cargo para la próxima temporada.

Candidatos para reemplazar al argentino hay varios, donde los nombres de Renato Paiva, Francisco Meneghini y Martín Anselmi parecen ser los más probables para calzarse el buzo de Universidad de Chile.

En las últimas horas, eso sí, surgió un nuevo candidato: el periodista de Círculo Central, Mauricio Israel, destapó el nombre que sería un verdadero ‘tapado’ y que tomó a todos por sorpresa en el panel del programa deportivo.

¿Jaime García a la U? | Foto: Photosport

“Empieza con J y termina con García”, dijo en una clara alusión a Jaime García, director técnico de Huachipato quien hace poco más de una semana fue campeón de la Copa Chile con los acereros y disputará la Copa Libertadores de América.

El ‘rumor’ llega justo después de una entrevista del mismo García a LUN, en donde aseguraba que una de sus deudas pendientes en el fútbol chileno era dirigir a uno de los tres grandes y su convencimiento de poder lograrlo.

¿Será una alternativa real? Lo concreto es que Jaime García se muere por dirigir a uno de los tres grandes del fútbol chileno, pero por el momento se lo ve cómodo en Huachipato y, además, disputando Copa Libertadores.

En síntesis

El técnico Gustavo Álvarez sellará su salida definitiva de Universidad de Chile durante esta semana.

El periodista Mauricio Israel postuló a Jaime García como candidato para dirigir a los azules.