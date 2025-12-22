Esta semana debería quedar sellada la salida de Gustavo Álvarez de Universidad de Chile, todavía técnico de los azules quien anunció hace un par de semanas que no sería el entrenador para la temporada 2026.

Pese a que el DT mantenía contrato vigente por toda la otra temporada, prefirió armar maletas e irse, pero no fue nada fácil: “Ya hay un acuerdo de palabra… vergonzosa me la calificó alguien por ahí. Vergonzoso lo que hizo Álvarez con la U”, reveló Cristián Caamaño en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

“La U no puede seguir esperando y alargando esto, que era la estrategia del rehén de Álvarez, mantener el contrato para que la U no pudiera fichar a su nuevo entrenador, y el nuevo técnico tiene detenido a dos refuerzos, porque están esperando que se resuelva el problema para anunciarlos”, agregó.

Gustavo Álvarez saldrá de la U. | Foto: Photosport

Caamaño, incluso, revela lo que tendrá que pagar Gustavo Álvarez: “Lamentablemente esto terminó en favor de Álvarez, la hizo bien el muchacho y se fue con el reconocimiento de la gente, que con el tiempo se dio cuenta que era una venta de humo del entrenador argentino y se va pagando en cómodas cuotas apenas 200 mil dólares”.

Lo cierto es que Gustavo Álvarez no seguirá en Universidad de Chile y por fin pudo destrabar su situación, en donde pagará alrededor de 1/6 de lo que estipulaba el contrato en su formato original, según el propio Cristián Caamaño.

Una vez oficializada la salida de Álvarez, el cuadro azul podrá seguir adelante con sus tratativas para tener un nuevo entrenador, el cual tendrá que hacerse cargo del equipo y enfrentar 4 torneos en la temporada 2026.

