Vuelco total en el fútbol chileno luego que la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP decidiera revocar el descenso a Tercera División de Deportes Melipilla y ratificara la sanción contra San Antonio Unido.

Cabe señalar que ambos clubes habían sido duramente castigados con el descenso desde la Segunda División a la Tercera A, tras ser denunciados por la Unidad de Control Financiero de la ANFP. Esto debido a graves incumplimientos financieros como el pago atrasado de cotizaciones previsionales.

Respecto al caso de Deportes Melipilla, la Segunda Sala del citado tribunal decidió dejar sin efecto el descenso de los “Potros” a Tercera A. Así, el elenco metropolitano se mantendrá en la Segunda División Profesional durante la temporada 2026.

Situación totalmente distinta en el puerto de San Antonio, ya que el histórico elenco del ‘Timón y la Gaviota’ sí perderá la categoría tras la ratificación de la Segunda Sala, por lo que el elenco lila tendrá que jugar en el amateurismo esta temporada.

Deportes Melipilla se había coronado campeón de Segunda Profesional en 2024 (Photosport).

¿Qué había pasado con Deportes Melipilla?

La Unidad de Control Financiero de la ANFP denunció a Deportes Melipilla por el retraso en el pago de cotizaciones previsionales de octubre de 2025. Ante esto, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina dictaminó inicialmente el descenso del club, al considerar el hecho como la cuarta infracción cometida durante la temporada.

No obstante, la Segunda Sala revirtió la sanción tras concluir que no existió un incumplimiento reglamentario. El tribunal determinó que, aunque los pagos se realizaron los días 13 y 14 de noviembre, el club cumplió con informar y respaldar dichas obligaciones dentro del plazo de los primeros 15 días del mes exigido por la normativa deportiva.