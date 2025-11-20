El fútbol chileno amaneció convulsionado luego de la resolución emitida por la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, que decidió aplicar una de las sanciones más severas vistas en los últimos años. La medida impacta directamente a Deportes Melipilla, club que queda automáticamente condenado al descenso.

El origen del conflicto se remonta a un proceso iniciado por la Unidad de Control Financiero (UCF), organismo encargado de supervisar el cumplimiento de las obligaciones económicas de las instituciones profesionales. La UCF denunció al club por no restituir la garantía destinada al pago por subrogación a sus jugadores, un requisito básico contemplado en las bases del campeonato.

En primera instancia, la Primera Sala había rechazado la denuncia, permitiendo que Melipilla continuara en competencia sin sanciones. Sin embargo, todo cambió en cuestión de semanas.

Deportes Melipilla se une a San Antonio Unido como los clubes que descendieron en la Segunda División Profesional | FOTO: Jorge Loyola/Photosport

Deportes Melipilla jugará en la Tercera División A

La Segunda Sala revisó nuevamente los antecedentes y concluyó que Melipilla no cumplió con la restitución de la garantía exigida y determinó aplicar el castigo estipulado en el reglamento: 36 puntos de resta, equivalentes a tres puntos por cada semana de retraso.

Una sanción tan contundente que automáticamente envía a los Potros al fútbol amateur, específicamente a la Tercera División A, poniendo fin de forma abrupta a su participación en la Segunda División Profesional.

El fallo es explícito: “El club no solo no cumplió oportunamente con sus obligaciones laborales y previsionales, principal y básica obligación de todo club que dispute un torneo de fútbol profesional en Chile, sino que además la garantía constituida para ello conforme a las Bases solo lo fue en términos formales, ya que su ejecución se vio frustrada”.}

Y añade: “Al ser requerido para reconstituir la garantía dentro del plazo contemplado en las Bases, tampoco lo hizo, haciéndose acreedor a la sanción”.

Con esto, el Tribunal determinó: “Se hace lugar a la denuncia aplicando a Deportes Melipilla la sanción contemplada en el artículo 63 inciso 8º de las Bases, sancionándolo con la resta de tres puntos por cada semana de retardo (…) desde el 26 de agosto de 2025”.

Tras esta resolución, el club queda sin margen de apelación deportiva y deberá replantear por completo su futuro institucional y competitivo.

En síntesis…