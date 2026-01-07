El fútbol chileno vuelve a quedar bajo la lupa en medio de una temporada marcada por graves problemas administrativos y económicos en la Segunda División Profesional, una categoría históricamente golpeada por la precariedad.

Durante los últimos días, las instituciones que componen la serie manifestaron su malestar por el calendario elaborado por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), situación que derivó en la decisión de no presentarse al inicio de la temporada 2026.

Esta determinación responde a la compleja realidad financiera que atraviesan los clubes, una crisis que mantiene al borde de la desaparición a buena parte de los protagonistas de la división, profundizando el clima de incertidumbre que rodea al fútbol profesional chileno.

Deportes Melipilla podría ser desafiliado del fútbol profesional

En este escenario, en las últimas horas surgió una información que encendió todas las alarmas. El periodista Jorge “Coke” Hevia lanzó una dura denuncia en el programa Pauta de Juego, revelando un posible desenlace extremo para uno de los clubes de la categoría.

“A mí me dicen que un club de Segunda División Profesional va a ser desafiliado”, señaló el comunicador, generando inmediato impacto.

Luego, Hevia entregó mayores detalles y apuntó directamente a la institución afectada. “Estoy autorizado a decir el club. El club sería Deportes Melipilla. A mí me dicen que están muy complicados”, agregó.

Los jugadores de Deportes Melipilla celebran el triunfo contra Deportes Concepcion durante el partido final de Segunda division La Liga 2D | FOTO: Jorge Loyola/Photosport

De confirmarse este escenario, el conjunto metropolitano enfrentaría el golpe más duro de su historia reciente, quedando fuera del sistema profesional del fútbol chileno y profundizando la crisis de una categoría que vuelve a poner en tela de juicio los mecanismos de control y fiscalización de la ANFP.

