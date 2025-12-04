Un verdadero terremoto sacude a uno de clubes campeones del fútbol chileno en la temporada 2025. Se trata del vigente monarca de la Segunda División Profesional, Deportes Puerto Montt, quien decidió ponerle fin al ciclo del técnico Jaime Vera.

El ‘Pillo’ -en conversación exclusiva con Bolavip Chile– confesó que no sigue al mando de los ‘Delfines’ la próxima temporada pese a conseguir el título de campeón en la categoría de bronce del fútbol chileno. Aunque lo más curioso, detalla el entrenador, fue la forma en que le comunicaron el fin de las negociaciones: ¡Vía correo electrónico!.

Sobre la no renovación de su contrato en la región de Los Lagos, Vera aseguró que “no creo que sea algo económico, es algo más personal. El accionista número uno del club no me quiere. Creo que eso influyó en que no siga en el club, porque yo tenía todas las ganas de seguir”.

Jaime Vera no seguirá al mando de Deportes Puerto Montt (Photosport).

En esa línea, el ‘Pillo’ reveló que “hace diez días conversé con él, le pedí una cantidad de dinero y no me contestó. No tuve ninguna contraoferta ni nada. Por lo tanto, me da la impresión de que, desde ahí, él no me quería”.

Tras las infructuosas negociaciones, finalmente la respuesta definitiva llegó en las últimas horas de la manera más insólita: “Hoy me mandaron un correo, porque ni siquiera me lo dijeron de frente, por intermedio de ese correo me despidieron”, señaló.

“Así que hoy estoy cesante, busco equipos. A pesar de que es difícil acá en Chile, porque casi todos los equipos están formados ya, pero bueno, esperaré. Tengo las ganas de volver lo antes posible”, agregó.

Respecto a la posibilidad de dirigir en Grecia, país donde hizo carrera como futbolista, Vera afirmó: “Tenía la opción de quedarme en Puerto Montt, que era lo que yo quería para seguir con el proceso, pero ahora el presidente o el dueño del club dijo que no”, cerró.

Datos clave…