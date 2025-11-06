Una dura sanción de resta de puntos remece nuevamente al fútbol chileno, luego que la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP decidiera castigar con la quita de 9 puntos a Deportes Melipilla en la Segunda División Profesional tras una serie de incumplimientos financieros.

Los ‘Potros’ fueron duramente sancionados luego que la Unidad de Control Financiero de la ANFP acusara una serie de incumplimientos del conjunto melipillano en el mes de agosto, entre ellos no entregar el comprobante de pago de remuneraciones de 10 jugadores del plantel.

En el fallo, se indica que “el Club Deportes Melipilla no solo no acreditó en tiempo y forma reglamentaria el pago de las remuneraciones del mes de agosto de 2025 respecto de diez jugadores ni el pago de diferencias de remuneraciones respecto de cinco jugadores; sino que reconoció no haberlas pagado, al menos, hasta la fecha de su comparecencia al Tribunal, ya indicada. Es decir, se configuran las infracciones denunciadas en dos de los tres ítems del libelo”.

Durísimo castigo para Deportes Melipilla (Facebook).

El organismo recordó que el elenco metropolitano ya había sido sancionado en dos ocasiones por situaciones similares este año: la falta de pago de remuneraciones y cotizaciones previsionales del mes de febrero de 2025 y la falta de pago de cotizaciones previsionales y de salud del mes de marzo de 2025.

De esta forma el tribunal estableció que “se sanciona al club Deportes Melipilla con la pérdida de nueve (9) puntos. La sanción deberá hacerse efectiva descontando nueve puntos de aquellos que a la fecha haya obtenido en el Torneo de Segunda División, Temporada 2025, o de los que obtenga en el futuro, si los actuales no alcanzaren”.

Así quedaría la tabla de Segunda con el castigo a Melipilla