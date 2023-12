O’Higgins versus Palestino por el Campeonato Nacional no será un partido cualquiera para el mediocampista Pedro Pablo Hernández, sino que será un encuentro especial para el futbolista de 37 años.

¿La razón?. Pues este será el último compromiso que dispute el campeón de América con La Roja en el fútbol, ya que hace algunos días tomó la decisión de dejar la actividad y luego partir junto a su familia rumbo a su querida Tucumán, Argentina.

Hernández dejó un grato recuerdo por su paso por el fútbol chileno | FOTO: Jorge Loyola/Photosport

Sin embargo, hay una interrogante que se hacen los amantes del fútbol y es por qué el talentoso jugador argentino-chileno nunca vistió la camiseta de alguno de los tres equipos grandes de nuestro país: Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica.

“Tuve la oportunidad. Cuando me llamó Colo Colo, por ejemplo, estaba en España y no quería venirme de allá. Después tuve la posibilidad en Católica y en la U, pero sentía que no era el momento. Mi intención siempre fue volver a O’Higgins”, declaró en conversación con el medio AS Chile.

Bajo la misma línea, el “Tucu” remarcó que “tuve posibilidades de Brasil, de Arabia, de México, y en España, por ejemplo, recibí el llamado del Getafe”.

¿Cuántos partidos jugó Pedro Pablo Hernández con la Selección Chilena?

El ‘Tucu’ estuvo presente en 30 partidos con el dorsal de la Roja entre los años 2014 y 2019, en los que anotó tres goles: un doblete a Costa Rica y un gol a Venezuela, ambos encuentros amistosos desarrollados en el 2014.