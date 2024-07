Cobreloa quedó eliminado de la Copa Chile al ser vencido ida y vuelta por Deportes Iquique con el mismo marcador (0-2) aumentando el pesimismo respecto al comienzo de la segunda rueda del Campeonato Nacional.

Recordemos que el Zorro comienza en puesto de descenso y es una situación que tiene expectante a todo Calama por lo que pueda realizar el equipo que dirige Dalcio Giovagnoli.

BOLAVIP conversa con Juan Covarrubias, un histórico del cuadro naranja el que manifiesta gran inquietud por lo que está pasando con su querido equipo.

“Mi gran preocupación es que Cobreloa se vaya a la Primera B, porque si pasa eso….Cobreloa desaparece”, asegura de entrada.

Confesando que es “una pena para uno que conocía el club y en el estado que está ahora. Conversaba con Héctor Puebla y compartía mis dichos, comparar nuestras épocas con lo de ahora, es una pena”.

Juan Covarrubias preocupado por el presente de Cobreloa.

El zurdo no está conforme con la elaboración del plantel y con los jugadores que han llegado a mitad de año. “Encuentro que los jugadores que han llegado, están no más, no han llegado refuerzos de calidad, Parraguez estuvo en Brasil y no pasó absolutamente nada”, afirma.

Para el final da cuenta de que “estamos en el fondo de la tabla y esperemos que la segunda rueda comience de la mejor forma”.

¿A quién enfrenta Cobreloa en las cuatro primeras fechas?

Este viernes 19 de julio comienza la hora de la verdad para Cobreloa cuando enfrente en el estadio CAP a Huachipato a las 19:00.

Diez días más tarde recibirá en el Zorros del Desierto a Palestino a las 20:00. En la fecha 18 jugará el Clásico del Cobre ante Cobresal en El Salvador a las 15:00.

En tanto, la fecha 19 hará de local ante Unión La Calera el 9 de agosto a las 20:30.