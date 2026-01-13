El cruce entre el fútbol y la música urbana se ha vuelto cada vez más frecuente en el escenario chileno, donde distintos artistas han comenzado a transparentar sus afinidades deportivas, generando reacciones inmediatas entre hinchas y seguidores.

Estas confesiones, lejos de responder a modas o campañas comunicacionales, suelen estar ligadas a historias personales, recuerdos familiares y vínculos construidos desde la infancia, cuando el fútbol era parte de la vida cotidiana antes de cualquier éxito o exposición mediática.

Uno de los últimos casos que llamó la atención fue el de Matías Muñoz, más conocido como Sinaka, artista chileno que alcanzó el top 1 de Spotify en el país y que hoy es una de las figuras más escuchadas del género urbano.

Sinaka ha ganado gran popularidad por revivir el sonido del reggaetón “old school” de los años 2000 | FOTO: Archivo

Sinaka y su vínculo con Colo Colo

Durante la conversación en Marca Personal en La Metro FM, el oriundo de Quilpué sorprendió al transparentar su cercanía con el fútbol chileno y, en particular, con Colo Colo, vínculo que tiene un fuerte componente familiar.

“Soy de Colo Colo por mi abuelo”, confesó el artista, explicando que su relación con el Cacique nació en la infancia y lejos de cualquier moda o éxito reciente. “Me gusta el Colo, no veo tanto fútbol últimamente, pero veía más con mi abuelo cuando era más chico”, agregó.

El artista también recordó que el deporte fue parte importante de su vida antes de dedicarse de lleno a la música. “Jugué a la pelota hace un tiempo y era fanático igual”, comentó, reforzando que su vínculo con el fútbol no es circunstancial, sino una afición genuina que hoy convive con su exitoso presente musical.

En síntesis