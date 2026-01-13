El impacto de la música urbana chilena ya no se limita solo a rankings y reproducciones, sino que también se expresa en fenómenos culturales que cruzan redes sociales, memes y referencias populares que conectan con otros mundos, como el fútbol.

En ese escenario, los artistas comienzan a ser parte del imaginario colectivo de formas inesperadas. Una frase, una imagen o una comparación basta para que el público genere contenido viral que muchas veces trasciende al propio protagonista.

Ese es el caso de Sinaka, artista chileno que alcanzó el top 1 de Spotify en el país y que, paralelamente a su éxito musical, se transformó en protagonista de un meme que ha circulado con fuerza en redes sociales, vinculándolo nada menos que con Alexis Sánchez en sus primeros años como futbolista profesional.

El meme “Pongan Sinaka” y la relación con Alexis Sánchez

Durante su participación en el programa Marca Personal de Radio La Metro, el oriundo de Quilpué se refirió con humor al fenómeno viral que lo acompaña en esta etapa de su carrera, particularmente al meme “Pongan Sinaka”, que suele ir acompañado de una imagen del Niño Maravilla en sus inicios.

“Hay gente que va a los shows con el meme impreso y me lo muestran”, relató el artista, reconociendo que la situación ya se volvió habitual en sus presentaciones en vivo.

Alexis Sánchez es el ídolo de Sinaka | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

El cantante urbano explicó que la comparación nace desde el público y no desde él: “A la gente le recuerdo a Alexis Sánchez cuando estaba recién empezando”, comentó.

Incluso, Sinaka reveló una teoría que circula entre sus seguidores y que resume el tono del meme: “Tienen una teoría que si yo existiera en ese tiempo, Alexis Sánchez me hubiese escuchado”, sentenció.

En síntesis…