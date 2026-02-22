La jornada de domingo en la Liga de Primera 2026 se abrió con un entretenido compromiso entre Deportes La Serena y Universidad de Concepción, quienes repartieron puntos tras un 1-1 en el Estadio La Portada.

La Fecha 4 del torneo nacional comenzó el viernes pasado con la agónica victoria de Ñublense sobre Unión La Calera, mismo día en donde Deportes Concepción y Cobresal repartieron puntos en el sur del país.

Por diferencia de gol, Huachipato es el puntero del fútbol chileno. | Foto: Photosport

El día sábado se vivieron tres compromisos, donde Huachipato derrotó 2-1 a Palestino, Colo Colo hizo lo mismo ante O’Higgins en Rancagua y Universidad Católica cerró la jornada en el Claro Arena venciendo a Coquimbo Unido por 3-1.

Este domingo se completa la Fecha 4 con los duelos entre Audax Italiano y Everton de Viña del Mar en La Florida y una complicada Universidad de Chile recibiendo a Deportes Limache en el Estadio Nacional.

De momento, la parte alta de la tabla está dominada por Huachipato, Ñublense y Colo Colo, mientras que en la parte baja Everton es el colista absoluto y todavía no ha sumado unidades en lo que va del año.

La tabla

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts
1Huachipato43017349
2Colo-Colo43015329
3Ñublense42204228
4U. Católica42119637
5Deportes Limache32106337
6Cobresal42116607
7U. de Concepción421145-17
8U. La Calera42024316
9Coquimbo Unido42025506
10O’Higgins42024406
11Audax Italiano31113124
12U. de Chile302112-12
13La Serena402235-22
14Palestino402236-32
15 Deportes Concepción401337-41
16Everton300306-60