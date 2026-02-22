La jornada de domingo en la Liga de Primera 2026 se abrió con un entretenido compromiso entre Deportes La Serena y Universidad de Concepción, quienes repartieron puntos tras un 1-1 en el Estadio La Portada.
La Fecha 4 del torneo nacional comenzó el viernes pasado con la agónica victoria de Ñublense sobre Unión La Calera, mismo día en donde Deportes Concepción y Cobresal repartieron puntos en el sur del país.
El día sábado se vivieron tres compromisos, donde Huachipato derrotó 2-1 a Palestino, Colo Colo hizo lo mismo ante O’Higgins en Rancagua y Universidad Católica cerró la jornada en el Claro Arena venciendo a Coquimbo Unido por 3-1.
Este domingo se completa la Fecha 4 con los duelos entre Audax Italiano y Everton de Viña del Mar en La Florida y una complicada Universidad de Chile recibiendo a Deportes Limache en el Estadio Nacional.
De momento, la parte alta de la tabla está dominada por Huachipato, Ñublense y Colo Colo, mientras que en la parte baja Everton es el colista absoluto y todavía no ha sumado unidades en lo que va del año.
La tabla
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Huachipato
|4
|3
|0
|1
|7
|3
|4
|9
|2
|Colo-Colo
|4
|3
|0
|1
|5
|3
|2
|9
|3
|Ñublense
|4
|2
|2
|0
|4
|2
|2
|8
|4
|U. Católica
|4
|2
|1
|1
|9
|6
|3
|7
|5
|Deportes Limache
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|6
|Cobresal
|4
|2
|1
|1
|6
|6
|0
|7
|7
|U. de Concepción
|4
|2
|1
|1
|4
|5
|-1
|7
|8
|U. La Calera
|4
|2
|0
|2
|4
|3
|1
|6
|9
|Coquimbo Unido
|4
|2
|0
|2
|5
|5
|0
|6
|10
|O’Higgins
|4
|2
|0
|2
|4
|4
|0
|6
|11
|Audax Italiano
|3
|1
|1
|1
|3
|1
|2
|4
|12
|U. de Chile
|3
|0
|2
|1
|1
|2
|-1
|2
|13
|La Serena
|4
|0
|2
|2
|3
|5
|-2
|2
|14
|Palestino
|4
|0
|2
|2
|3
|6
|-3
|2
|15
|Deportes Concepción
|4
|0
|1
|3
|3
|7
|-4
|1
|16
|Everton
|3
|0
|0
|3
|0
|6
|-6
|0