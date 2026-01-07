Jeisson Vargas fue una de las buenas figuras que tuvo la Liga de Primera 2025, pese a que Deportes La Serena tuvo una temporada para el olvido y recién se pudo salvar del descenso en la última jornada del torneo.

La buena temporada de Vargas le significó ser seguido muy de cerca por Universidad Católica, club que este año disputará 5 torneos y está en búsqueda de robustecer su plantel para pelear todo lo que tenga por delante.

Vargas no se mueve de La Serena. | Foto: Photosport

Más allá de los sondeos y la intención de la UC, lo cierto es que finalmente Jeisson Vargas no llegará a San Carlos de Apoquindo y fue el mismo Deportes La Serena quien se encargó de comunicar las noticias.

“El 10 se queda. Jeisson Vargas renueva su vínculo con Club Deportes La Serena. El 10 granate seguirá defendiendo estos colores durante la temporada 2026. Este es su lugar, aquí se queda”, subieron en una publicación en Redes Sociales anunciando la continuidad de Vargas en el norte chico del país.

Así las cosas, Jeisson Vargas no se mueve de La Serena y seguirá con el cuadro granate. Este año, los papayeros lucharán para mantenerse en Primera División y, además, disputarán la Copa Chile y la flamante nueva Copa de la Liga.

En síntesis

Jeisson Vargas renovó su contrato con Deportes La Serena para disputar la temporada 2026.

El club Universidad Católica pretendía fichar al volante para enfrentar sus cinco torneos anuales.